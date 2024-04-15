Лучшие баскетбольные кроссовки

Баскетбол – очень активный и динамичный вид спорта, требующий от игроков взрывных движений, прыжков и резких остановок. Правильная обувь может значительно улучшить результаты атлета, обезопасить от травм и сделать игру более комфортной. Среди причин, почему баскетболистам нужны хорошие кроссовки:

Сникерсы должны фиксировать стопу в правильном положении, снижая риск вывихов и растяжений.

Баскетбольные кроссовки должны поглощать удары о площадку, защищая суставы от чрезмерной нагрузки.

Подошва должна обеспечивать максимальное сцепление с покрытием (в зале или на уличной площадке), позволяя быстро менять направление движения и прыгать.

Материал верха должен пропускать воздух, предотвращая перегрев и потливость стоп.

Легкие кроссовки не сковывают движения и позволяют играть более быстро и маневренно – чем меньше вес, тем лучше.

В статье расскажем о наиболее эффективных кроссовках для баскетбола, а также чем они хорошо, сколько стоят и на что вообще обращать внимание при покупке.

Как правильно выбирать баскетбольные кроссовки

Кроссовки бывают разные – экономичные модели подойдут только для новичков и не прослужат долго. Выбирайте обувь из среднего и премиум сегмента, высокая стоимость окупится за счет длительной эксплуатации. Что учитывать при подборе:

Тип площадки. Для игры на открытом воздухе нужны более прочные кроссовки с толстой подошвой, защищающей от ударов о неровную поверхность. Для зала подойдут более легкие кроссовки с амортизационной подошвой.

Позиция игрока. Защитники нуждаются в легких и быстрых кроссовках с хорошей фиксацией и сцеплением. Центровые больше подойдут массивные сникерсы с максимальной амортизацией и поддержкой.

Личные особенности. Людям с плоскостопием нужны кроссовки с усиленной поддержкой свода стопы. При наличии травм следует выбирать кроссовки с учетом индивидуальных потребностей. Например, при травмах голеностопа лучше купить высокую обувь, хоть она и немного оковывает движения.

Кроссовки должны плотно сидеть на ноге, но не сдавливать ее. При примерке необходимо иметь возможность свободно двигать пальцами. Мерить кроссовки нужно на те носки, в которых вы будете играть.

Критерии выбора баскетбольных кроссовок

Технические характеристики обуви зависят от качества каждой из ее составляющих. Важно, чтобы сникерсы были не только удобными, но и подходящими для баскетбола. На что обратить внимание:

Подошва. Лучшие материалы – резина, пеноматериалы (Phylon, EVA). Рисунок протектора должен обеспечивать сцепление с разными типами покрытия.

Материал верха. Натуральная кожа прочная, дышащая, но дорогая. Синтетические материалы легкие, хорошо вентилируются, но менее прочные, чем кожа. Текстиль – самый доступный вариант, но наименее прочный.

Стелька. Должна быть ортопедической, обеспечивать поддержку свода стопы. Может быть съемной, но стирать лучше вручную.

Межподошвенная вставка. Обеспечивает амортизацию, может быть выполнена из разных современных материалов (пеноматериалы, гель).

Высота кроссовок. Высокие лучше фиксируют голеностопный сустав, но ограничивают подвижность. Средние – это оптимальный вариант для большинства игроков. Низкие – легкие и подвижные, но не обеспечивают достаточной поддержки.

Уровень амортизации. Зависит от веса игрока и его стиля игры, для тяжелых атлетов и агрессивных нападающих нужна более мощная амортизация.

Тип крепления. Шнурки – самый распространенный вариант. Липучки более удобны в использовании, но менее надежны.

Не стоит забывать и о дизайне. Кроссовки должны нравиться вам и мотивировать на игру. Помните, что выбор баскетбольных кроссовок – это индивидуальный процесс. Не ленитесь примерять разные модели, чтобы найти те, которые будут идеально подходить именно вам. При покупке обязательно обращайтесь в специализированные магазины, где вам помогут подобрать обновку с учетом всех ваших потребностей.

Лучшие модели кроссовок для баскетбола

Ниже представлена подборка популярных моделей, созданных специально для баскетболистов. Если раньше эталоном были кроссовки серии Air Jordan, сегодня все больше брендов выпускает свои модели, превосходящие по характеристикам легендарные «джорданы».

Nike LeBron 19

Nike LeBron 19 — баскетбольные кроссовки, созданные с учетом взрывной силы и стиля игры Леброна Джеймса. Цена: от 14 000 рублей, покрытие – универсальное.

Существенным отличием от предыдущих моделей LeBron здесь является толстый пеноматериал React во всю длину в сочетании со вставками Max Air в передней части стопы и пятке.

LeBron 19 обеспечивает исключительную поддержку благодаря внутренним выступам для фиксации лодыжки, широкой подошве с выносными опорами и жесткой стойкой в ​​средней части стопы. Он отлично подходит для игроков, которым нужна стабильность.

В верхней части используется сочетание тканых материалов и усиленных накладок, что обеспечивает баланс прочности и воздухопроницаемости. Легкий и прочный верх Flyknit гарантирует отличную вентиляцию

Разнонаправленная подошва обеспечивает надежное сцепление на большинстве закрытых кортов, хотя некоторые рецензенты отмечали периодическое скольжение на пыльных поверхностях.

Амортизация Zoom Air Strobel обеспечивает мягкость и отзывчивость, идеально подходит для крупных и игроков с травмами. Система фиксации с помощью шнурков и ремешка обеспечат надежную посадку. Сникерсы довольно громоздкие, также им требуется период обкатки. Nike LeBron 19 лучше всего подходит для нападающих и центровых игроков.

Adidas Trae Young 1

В модели используется уникальная гибридная система амортизации. Она оснащен полноразмерной межподошвой Lightstrike для отзывчивости и вставкой Boost в пятке для дополнительной защиты от ударов. Цена: от 11 000 рублей, покрытие – универсальное.

Поддержка: широкая база, амортизация Boost и поддерживающая пятка обеспечивают ощущение устойчивости, что крайне важно для быстрого изменения направления в игре.

Материалы: верх выполнен из сочетания текстиля, сетки и замши, обеспечивающего воздухопроницаемость, долговечность и стиль. Легкая и дышащая конструкция обеспечивает комфорт на протяжении всей игры.

Сцепление: разнонаправленная резиновая подошва хорошо работает на чистых закрытых кортах, но подходит и для улицы.

Легкий вес обуви не утяжеляет игрока, что важно для небольших и быстрых защитников.

Смелый дизайн и цветовые решения отражают индивидуальность вдохновителя линейки – Трэя Янга. Кроссовки отличаются немного узкой посадкой и требуется время на разнашивание.

Puma Clyde Hardwood

Модель является ретро-версией баскетбольных кроссовок 1970-х годов и подходит для игроков, ценящих стиль и традиции. Puma Clyde Hardwood сочетает в себе культовый стиль оригинальной модели с современными баскетбольными технологиями. Цена: от 8 000 рублей, покрытие – в основном зал, но подойдет и для улицы.

Амортизация ProFoam по всей межподошве обеспечивает плавность хода и приличную защиту от ударов. Подкладка CMEVA повышает комфорт и поддержку

Динамическая система шнуровки, а также широкая устойчивая основа и внешний задник обеспечивают превосходную фиксацию и поддержку.

Сочетание трикотажа, кожи и накладок необходимы для баланса воздухопроницаемости, долговечности и стиля.

Средняя высота идеально подходит для игроков, которым требуется ощущение безопасности голеностопа и фиксации без ущерба для мобильности.

Отсылка к оригинальной модели Puma Clyde понравится поклонникам винтажной баскетбольной эстетики, а в игре такие сникерсы подойдут защитникам и не сильно тяжелым нападающим.

Nike Air Zoom G.T. Cut 2

Эта линейка — долгожданное обновление своего предшественника, ориентированное на повышение эффективности игроков, которые полагаются на быстрые движения и внезапные изменения направления. Цена начинается от 9 000 рублей, покрытие – только закрытая площадка.

Комплексная амортизация: мягкая вставная межподошва React, небольшая вставка Zoom Air в пятке, полноразмерная вставка Zoom Strobel и пеноматериал Phylon обеспечивают невероятно мягкую и упругую езду.

Поддержка и супинация: модель имеет поддерживающую пятку, внутреннюю подкладку в области пятки и скульптурную межподошву, предназначенную для поддержки стопы, обеспечивая фиксацию и минимизируя проскальзывание пятки при резких толчках.

Материалы: в верхней части используются легкие и дышащие материалы с усиленными участками для долговечности. Легкая и прочная конструкция из текстиля и синтетики обеспечивает свободу движений.

Сцепление: рисунок подошвы Smear Traction 1.0 разработан для плавного изменения направления, особенно на чистых кортах. Модель подходит для игроков, которые ценят скорость и маневренность.

Обувь считается идеальной для игроков, которые отдают предпочтение комфорту, или тех, кто восстанавливается после травм. Ее можно порекомендовать начинающим и спортсменам среднего уровня для тренировок в зале.

Jordan Luka 1

Баскетбольные кроссовки разработаны с учетом универсального стиля игры Луки Дончича, предназначены для быстрого бега, резких смещений в сторону и прыжков. Минимальная цена в официальных магазинах – 12 000 рублей, подходят для всех покрытий.

Амортизация содержит полноразмерный пеноматериал Formula 23, обеспечивающий отзывчивость при толчке, плавность движений по прямой и на поворотах.

Поддержка – система IsoPlate охватывает боковую часть стопы для надежного удержания во время боковых движений. Вышитые шнуры Flightwire обеспечивают дополнительную легкую поддержку.

Материалы – верх из дышащей сетки с накладками обеспечивает хорошую вентиляцию и долговечность. Также сетчатый верх уменьшает лишний объем, позволяя совершать быстрые движения.

Кроссовки будут комфортны для всех типов игроков, они удобно сидят на ноге и позволяют долго играть без перенапряжения.

Это лишь несколько примеров отличных баскетбольных сникерсов. Лучший способ найти идеальную пару – примерять разные модели, а лучше – использовать их в игре.