Что такое подбор в баскетболе?

Для оттачивания навыка у новичков и профи используются следующие виды упражнений:

Подбор в один прыжок – бросить мяч в корзину с зоны двух или трех очков и подобрать его в один прыжок.

Подбор в два прыжка – аналогично предыдущему, но в два броска. Для проработки взрывной силы нужно выпрыгивать как можно выше.

Подбор с сопротивлением – один игрок пытается перехватить мяч у другого, остальная команда этому мешает.

Подбор в движении – бросить мяч в корзину и подобрать еБаскетбол – динамичная и захватывающая игра, где главная цель – забросить в корзину как можно большее количество мячей и набрать очки быстрее команды соперника. Но помимо ловких бросков и молниеносных передач, в баскетболе важна еще одна ключевая составляющая – подбор.

Подбор – это игровая ситуация, когда игрок завладевает мячом после того, как он не был заброшен в корзину. Это может произойти после:

Неудачного броска в игре, когда мяч отскакивает от кольца или щита.

Промаха со штрафного броска – мяч не попадает в корзину и падает на пол.

Подборы делятся на два типа – атакующие и защитные. Разница в том, что первые выполняются игроками нападающей команды, вторые осуществляются спортсменами защищающейся команды.

Подборы так важны в ходе матча потому, что, завладев мячом, команда получает шанс на повторную атаку и бросок. Защитный подбор не дает возможность оппонентам завладеть мячом и начать новую атаку. Команда, которая доминирует на подборах, чаще владеет мячом, что увеличивает ее шансы на победу.

прыгучести, чувства позиционирования и командной работы от каждого спортсмена на поле. Игроки, которые владеют техникой, ценятся на вес золота в любой баскетбольной команде.

Виды подбора мяча в баскетболе

Подбор мяча в баскетболе – это не просто хаотичная борьба за его обладание, как может показаться неискушенному зрителю. Существует несколько видов подборов, каждый из которых имеет свою специфику и тактическое значение. Разберем их ниже.

В нападении

Главное отличие разновидности – здесь мяч контролируется нападающей командой. Кода может произойти подбор и его типы:

Отскок – самый простой вид. Мяч после неудачного паса соперника переходит к игроку атакующей команды, который, обычно, находится ближе всего к пасующему.

Подбор в прыжке – более сложный вид перехвата. Здесь нападающий должен проявить физическую силу и ловкость, чтобы завладеть мячом над корзиной или в борьбе с соперниками.

Проникновение – тип подбора, при котором игрок атакующей команды проникает под щит соперника и овладевает мячом, отскочившим от щита или кольца после броска своего товарища.

После таких перехватов обычно начинается новая атака на кольцо оппонентов и, в зависимости от ситуации на поле, такой подбор часто заканчивается забросом.

В защите

Здесь задача перехвата – не допустить владение мячом другой командой и сократить их шансы на атаку или контратаку.

Защитный отскок – суть побора та же, что и в отскоке в нападении, но основная задача защищающихся игроков – не дать забрать мяч сопернику.

Подбор с выталкиванием – используется, когда мяч находится близко к корзине соперника. Защитник выталкивает игрока атакующей команды от мяча, не давая ему завладеть им.

Подбор с подстраховкой – используется, когда на мяч претендуют несколько игроков. Один защитник борется за мяч, а его партнер находится рядом, готовый подобрать мяч, если первый игрок не успеет.

Успешная тактика игры должна не только защитить кольцо от атак, но и давать возможность для нападения на кольцо команды соперников.

Коллективный подбор

В современном баскетболе все большую роль играет командная работа на подборах. Слаженная тактика позволяет повысить шансы на победу и сделать разрыв по очкам как можно больше.

Слаженный подбор – игроки атакующей команды располагаются таким образом, чтобы максимально увеличить шансы на овладение мячом после броска. Обычно нападающие бегут в сторону паса и стараются окружить соперника.

Бокс-аут – защитники выталкивают игроков атакующей команды из выгодных позиций под щитом, ограничивая их доступ к мячу.

Владение различными видами подборов позволяет команде доминировать на площадке, увеличивая шансы на победу. Умение правильно подбирать мяч, а после подбора проводить атаки или выигрышные передачи – это важный навык для любого баскетболиста.

Как тренировать подборы?

Существует множество упражнений и тренировочных техник, которые помогут улучшить навыки подбора. Их нужно включать в тренировку на самых ранних занятиях, так как без этих навыков команда почти не будет владеть мячом и не сможет атаковать. Какие техники применяются на тренировках и на поле:

Отслеживание мяча – важно следить за траекторией мяча во время броска и прогнозировать его отскок.

Тренировка взрывной силы – быстрый старт и прыжок являются ключом к успешному подбору, если атлет не в состоянии моментально реагировать на отскок, он будет тормозить игру.

Позиционирование – до перехвата мяча нужно занять выгодную позицию под щитом, отталкивая соперников, для этого команды разрабатывают свои индивидуальные стратегии и варианты расположения на поле.

Агрессивная игра – для каждого баскетболиста важно быть упорным и бороться за мяч до конца, не уступая соперникам. Приветствуется физическое давление на оппонентов (отталкивания, закрытия), а также всевозможные уловки (обманные движения, финты).

Все действия на поле важно согласовывать с партнерами по команде. Идеально, когда в команде один и тот же состав, а сами игроки понимают друг друга без слов.

Упражнения для тренировки подбора

Игра в Короля горы – несколько игроков борются за один мяч под щитом.

Во время тренировок важно использовать различные упражнения и техники, начинать с простых упражнений и постепенно усложнять их. Обязательно тренироваться регулярно, чтобы добиться прогресса, а также отслеживать свои ошибки и стараться их исправить.

Чтобы натренировать подбор самостоятельно, смотрите игры профессионалов. Обращайте внимание на то, как они подбирают мяч, и старайтесь подражать их движениям. Спросите совет у тренера, опытный поможет составить индивидуальную программу тренировок.

Интересные факты о подборах в баскетболе

Для подборов, как и других приемов или достижений ведется своя статистика. Рассмотрим наиболее интересные факты:

Рекорд по количеству подборов за игру – Уилт Чемберлен собрал 55 подборов в матче NBA в 1967 году.

Рекорд по среднему количеству подборов за сезон – Уилт Чемберлен (27,2 подбора за игру) в сезоне 1964/65.

Команда с наибольшим количеством подборов за игру – «Денвер Наггетс» собрали 82 подбора в матче NBA против «Оклахома-Сити Тандер» в 2019 году.

Самый высокий игрок, когда-либо игравший в НБА – Мануту Болено (231 см) был известен своей способностью подбирать мяч над кольцом.

Самая маленькая баскетболистка, лидирующая по подборам в сезоне NBA – Сьюзи Берд (170 см) становилась лидером по подборам в сезоне Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Подбор ногой – в 2019 году баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер.

Подбор за спиной – в 2020 году игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

Без грамотно выполненных подборов команда не сможет противостоять сопернику и проиграет матч. Чем выше натренированность игроков в этой технике, тем больше у них шансов изменить ход игры в свою пользу.