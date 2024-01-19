Прогноз «Минск» — «Руна», 21 января 2024 – матч Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 21 января 2024 в 16:30 по МСК.

Игра пройдет в Минске, Минск-арена, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+10,5), ТБ 153,5

Минчане дважды подряд принимают на своей площадке московские клубы и среди них нет ЦСКА. По сути это последние шансы команды одержать хотя бы одну победу на первом отрезке чемпионата. Но возможность сделать это против московской ассоциации уже уплыла, теперь предстоит матч с «Руной». Просто впереди выезд в Краснодар, потом игра с ПАРМОЙ, которая борется за попадание в шестерку, и баранка после 26 матчей становится вполне реальной. Баскетболисты «Минска» вполне понимают такой расклад и вышли на матч с МБА как на последний бой. Практически всю первую половину игры они лидировали в счете. Но в том и проблема белорусской команды, что на отдельных отрезках матча она может показывать классный баскетбол, но не все сорок минут поединка. Уже к концу третьей четверти соперник начал перехватывать инициативу и создавать себе преимущество. Дальше в третьей четверти «Минск» предпринимал героические попытки сократить разрыв. Благодаря действиям их лидера Джарреда Огунгбеми-Джексона это отчасти удалось. Но, увы, это тоже был лишь отрезок. В заключительной десятиминутке москвичи пресекли все попытки хозяев перевернуть ход матча. Исполняющему обязанности главного тренера минчан Алексею Суховецкому осталось только поздравить МБА. Результаты последних матчей «Минска».

14.01.2024. «Минск» — МБА — 79 : 86

— 79 : 11.01.2024. «Зенит» — «Минск» — 96 : 69

— «Минск» — : 69 07.01.2024. «Уралмаш» — «Минск» — 104 : 72

«Руне» за первую половину предварительного этапа турнира можно поставить твердую пятерку, а вот во второй они наиграли на троечку. Наверное, немногие ожидали увидеть новичков среди лидеров турнира, но поначалу создавалось впечатление, что они вполне могут повторить прошлогодний путь МБА. Многое получалось. Но уже в ноябре начались проблемы. Они были связаны с календарем. Получилось так, что со всеми лидерами «Руна» начала встречаться ближе к концу первого круга, пошли поражения. Команду к тому же настигла череда травм. Прыгнуть выше головы не получилось. Понятно, что достичь уровня ведущей четверки чемпионата очень сложно, но, как оказалось, сложно играть на равных с другими опытными старожилами. В чем точно нельзя упрекнуть игроков «Руны», так это за отсутствие характера и нежелание бороться. Тут они точно соответствует своему прозвищу «викинги». В четверг «Руна» принимала участие в дерби и играла в гостях против ЦСКА. Вновь было достойное сопротивление, всю первую половину матча на паркете была равная игра, но после перерыва сказалась разница в классе. Красно-синие создали небольшой отрыв, баскетболисты «Руны» попытались в заключительной десятиминутке достать хозяев, но не получилось. Официально шансы на попадание в шестерку после этой игры оказались потеряны. Результаты последних поединок «викингов».

18.01.2024. ЦСКА — «Руна» — 89 : 79

— «Руна» — : 79 13.01.2024. «Енисей» — «Руна» — 89 : 82

— «Руна» — : 82 05.01.2024. «Руна» — УНИКС — 78 : 84

Матч первого круга «Руна» выиграла довольно легко хотя и без традиционных плюс 20 очков. Еще совсем недавно москвичи боролись за попадание в шестерку сильнейших, теперь нужно создавать задел перед вторым отрезком турнира, поэтому очки нужны, тем более нужно выигрывать в Минске. Ну, а хозяевам нужно просто пожелать удачи и достойной игры. Букмекеры на этот раз дают определенные шансы «Минску», на победу хозяев коэффициент 5,90, на победу «викингов» коэффициент 1,13.

Прогнозы на все матчи Единой лиги ВТБ на сегодня (15 неделя).