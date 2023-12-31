Прогноз «Самара» — ЦСКА, 7 января 2024 – матч Единой лиги ВТБ

Дата игры: 7.01.24 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Самаре, СКК «Дворец Спорта», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+10,5), ТБ 162,5

Самарцы отлично сыграли в родных стенах и выиграли в декабре три матча подряд. Но очередной выезд закончился очередным поражением. Выезд этот был, правда, в гости к чемпиону. Мало того, в гости к злому чемпиону, ведь в матче первого круга «Самара» на своей площадке выиграла, да еще и забросила более ста очков. Первая четверть в Казани стала продолжением той результативной игры. Обе команды бежали в атаку, реализовывали свои броски, и в этой перестрелке чуть лучше выглядели хозяева. На первый перерыв самарцы ушли проигрывая четыре очка. Во второй четверти баскетболисты «Самары» будто забыли выйти на площадку, хозяева их настолько прихватили, что за все десять минут гостям удалось реализовать лишь один бросок с игры. Как итог к большому перерыву самарцы проигрывали уже минус 21 очко, причем дальше это преимущество увеличилось до еще более неприличного. Все что удалось сделать «Самаре», сократить разрыв. Минус 20 все же не минус 30. Дражен Анзулович после матча критиковал своих игроков за действия в обороне и похвалил соперника. Достаточно сказать, что к концу третьей десятиминутки у самарцев со штрафных было больше набранных очков, чем с игры. Лишь в последней четверти этот баланс удалось изменить. Начало года не лучше, чем конец предыдущего, теперь играть с ЦСКА. Результаты последних матчей «Самары».

24.12.2023. УНИКС — «Самара» — 81 : 61

— «Самара» — : 61 20.12.2023. «Самара» — МБА — 76 : 65

— МБА — : 65 16.12.2023. «Самара» — «Минск» — 79 : 68

ЦСКА после неожиданного поражения в Перми все же смог завершить год на победной ноте. Сделать это было несложно, ведь последний матч в 2023 году красно-синие проводили в Минске, где местная команда пока не знает побед. Армейцы привыкли, что на матч с ними любой коллектив настраивается как на самый важный, а тут еще арена была заполнена практически до отказа. Поддержать свою команду в Минск-арену пришли 9 017 зрителей и тем самым установили новый рекорд сезона по посещаемости. Да и тренер у «Минска» сменился, что тоже обычно действует на игроков ободряюще. Все эти факторы должен был учитывать тренерский штаб ЦСКА. Но первая половина игры прошла абсолютно на равных, и никто не мог бы сказать, что встречаются лидер и аутсайдер чемпионата. Все изменилось после первого перерыва, когда в составе гостей со скамейки запасных вышел Самсон Руженцев и забросил несколько трехочковых. В итоге благодаря его действиям удалось создать отрыв. К тому же за двадцать минут армейцы общими усилиями смогли забросить девять трехочковых из 18. Во второй половине игры преимущество ЦСКА только росло. Москвичам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы преодолеть отметку в сто набранных баллов. Разгрома не случилось, но красно-синие могут быть довольны первой частью чемпионата Единой лиги. Результаты последних матчей ЦСКА.

25.12.2023. «Минск» — ЦСКА — 83 : 97

— 83 : 20.12.2023. ПАРМА — ЦСКА — 82 : 78

— ЦСКА — : 78 16:12.2023. ЦСКА — «Автодор» — 96 : 66

«Самаре» пока не удается выиграть у ЦСКА ни на своей площадке, ни в гостях, а победа очень нужна. Волжане включились в борьбу за попадание в первую шестерку, делят с ПАРМОЙ 6-7 место, на пятки наступает несколько команд, а тут совершенно некстати ЦСКА. Утешает то, что впереди календарь не самый сложный. В предстоящем матче на победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент 4,83, успех ЦСКА оценивается коэффициентом 1,17.

Прогнозы на остальные матчи 13-ой недели.