Михаил Булгаков
Автор

Прогноз «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, 30 декабря 2023 – матч Единой лиги ВТБ

КРК Нагорный КРК Нагорный
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
УНИКС УНИКС
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 30.12.23 в 14:30 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+15,5), ТБ 152,5

Команды должны были сыграть этот матч еще в октябре, но тогда баскетболисты УНИКСа массово заболели, и лига перенесла поединок. В плотный календарь матч поставить было сложно, поэтому его вынесли на середину двухнедельного перерыва, связанного с рождественскими и новогодними праздниками. Пока все остальные команды будут отдыхать, «Пари НН» и УНИКС порадуют любителей баскетбола в Нижнем Новгороде своим мастерством. Интересно было бы посмотреть на игру этих команд в октябре, когда у «Пари НН» была победная серия, и коллектив был одним из лидеров чемпионата. Но с тех пор утекло много воды, череда травм начала косить игроков волжан налево и направо. В результате две длительных серии из поражений. В предыдущем матче с московской «Руной» появился хоть какой-то просвет. Однако после встречи с «Енисеем» настроение у болельщиков было далеко не праздничным. Предстоящий поединок оптимизма и подавно не вызывает. Нас ждет примерно то, же что и в минувшее воскресенье, когда «Пари НН» принимал в «Нагорном» сибирскую команду. «Енисей» ведет борьбу за пятое-шестое место и настроился на матч по-серьезному. Уже в первой четверти хозяева пропустили рывок красноярцев, стали проигрывать с двузначным счетом, а на перерыв ушли при минус 22. Самое печальное, что игроки «Пари НН» не проявили рвения, чтобы отыграться. Результаты последних матчей команды.

  • 24.12.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Енисей» — 61 : 82
  • 20.12.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Руна» — 67 : 59
  • 15.12.2023. «Астана» — «Пари Нижний Новгород» — 92 : 61

После поражения «Зенита» от «Локомотива-Кубани» УНИКС смог закрепиться на втором месте. В первой половине января, когда у казанцев будет выезд в Москву и игра против «Руны», затем в Красноярск, а после матч на своей площадке против ПАРМЫ, станет понятно, останется ли чемпион на достигнутом рубеже после первого этапа чемпионата. Пока беспокоиться не о чем. На УНИКС было интересно посмотреть на фоне разыгравшейся «Самары». Волжане выдали домашнюю серию из трех побед подряд, но календарь у команды сейчас тоже не самый благоприятный. В первые дни нового года предстоит принимать ЦСКА. Впрочем, в матче первого круга «Самара» смогла на своей площадке выиграть у казанцев и набросать им более ста очков. Желание было дать бой лидеру и на этот раз, вот только играть нужно было гораздо лучше, чем получилось в итоге. В выходные УНИКС смог взять убедительный реванш благодаря жесткой игре в обороне. Гости были лишены всех своих козырей. Если в первой четверти игра еще была равной, то во второй казанцы включили турборежим и оставили самарцев позади, счет — 23 : 6. После большого перерыва тенденция продолжилась и уже было плюс 28 очков преимущества. Исход поединка стал ясен задолго до его окончания. При этом УНИКС установил для себя антирекорд сезона по фолам — 30. Результаты последних матчей команды.

  • 24.12.2023. УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 81 : 61
  • 21.12.2023. УНИКС — «Минск» — 101 : 81
  • 18.12.2023. «Уралмаш» — УНИКС — 80 : 89

УНИКС не знает поражений уже на протяжении пяти матчей и так получилось, что эта серия началась как раз в домашнем матче против «Пари НН». Тренер нижегородцев Зоран Лукич остался крайне недоволен игрой своих подопечных в матче против «Енисея», но сейчас соперник еще более искушенный. Букмекеры полностью на стороне действующего чемпиона. Коэффициент на победу УНИКСа — 1,05, успех хозяев оценивается коэффициентом 7,60.

Прогнозы на остальные матчи 13-ой недели.

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