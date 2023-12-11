МБА — «Зенит», 17 декабря 2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 17.12.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+10,5), ТМ 156,5

У МБА очень плохой отрезок в чемпионате. Еще в середине ноября команда шла в середине турнирной таблицы с хорошими перспективами, но затем последовало пять поражений подряд, и сейчас ассоциация находится среди аутсайдеров, имея более десяти поражений вместе с «Пари Нижним Новгородом» и «Минском». Самое главное, непонятно, где до Нового года набирать очки. После домашнего поединка с «Зенитом» выезд в Самару, а потом дерби с «Руной». С появлением множества легионеров в командах Единой лиги ВТБ лучшие российские баскетболисты по многим основным статистическим показателям оказались отброшены чуть ли не в третью сотню. В Московской ассоциации легионеров нет, но можно ли назвать это основной причиной неудачных выступлений команды в последнее время, большой вопрос. Очевидно, что в мастерстве россияне уступают многие баскетболистом из Европы, США, Канады и других стран, но МБА в прошлом сезоне вошла в шестерку лучших команд. Главный тренер москвичей Василий Карасев держится молодцом. Хоть и упрекает своих игроков, но подчеркивает и их достоинства. В предыдущем поединке сложно было противопоставить что-то «Локомотиву-Кубани». Слишком неравные силы сейчас у команд. МБА продержалась только первую четверть, дальше сопротивления практически не было. Результаты последних матчей москвичей.

09.12.2023. МБА — «Локомотив-Кубань» — 66 : 80

— 66 : 06.12.2023. МБА — «Автодор» — 77 : 80

— 77 : 03.12.2023. ПАРМА — МБА — 77 : 56

За последние четыре недели «Зенит» выдал ударную серию из семи побед подряд и смог выйти на второе место в чемпионате. Последнее поражение было датировано 5 ноября в матче против УНИКСа. Далее были соперники ниже классом, к тому же в состав команды из Санкт-Петербурга начали постепенно возвращаться лидеры. Все это и предопределило результат. Болельщики надеялись на победу в Москве в матче против ЦСКА. Ее не получилось, но по большому счету баскетболистов «Зенита» упрекнуть совершенно не в чем. Матч с лидером сезона выдался не только интересным, но и равным. Армейцы владели инициативой, но питерцы благодаря удачной игре своих лидеров Томаса Эртеля, Бояна Дублевича и других не позволяли хозяевам создать солидный задел в счете. На все такие попытки гости быстро реагировали и сокращали разницу. Еще за 28 секунд основного времени матча «Зенит» проигрывал пять очков, но сумел сравнять счет. Более того у команды Хавьера Паскуаля было семь секунд, чтобы вырвать победу, но не получилось. Видно это так подействовало на баскетболистов из Санкт-Петербурга, что в овертайме они практически не оказали сопротивления красно-синим и уступили в пятиминутке со счетом 7 : 22. Усугубили положение травмы Кайла Курича и Сергея Карасева, полученные в концовке. Результаты последних матчей команды.

10.12.2023. ЦСКА — «Зенит» — 104 : 89 (ОТ)

— «Зенит» — : 89 (ОТ) 07.12.2023. «Зенит» — «Самара» — 96 : 58

— «Самара» — : 58 30.11.2023. «Уралмаш» — «Зенит» — 59 : 61

Многое будет зависеть от того, насколько серьезные травмы получили игроки «Зенита» в матче против ЦСКА. До очередной московской игры есть недельный перерыв и вполне можно восстановиться. «Зенит» с лидерами и без играет совершенно по-разному. В матче первого круга питерцы выиграли довольно легко. Вообще за последний год команды встречались уже десять раз, на счету МБА только две победы. Букмекеры предлагают на успех москвичей коэффициент — 5,60, шансы «Зенита» рассматриваются гораздо выше — 1,11.

Прогнозы на остальные матчи 11-ой недели.