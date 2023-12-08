Михаил Булгаков
Автор

«Пари Нижний Новгород» — ПАРМА, 10 декабря 2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Парма Парма
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
КРК Нагорный КРК Нагорный
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 10.12.2023 в 15:30 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+4,5), ТМ 154,5

Недолго пришлось радоваться болельщикам «Пари НН». В начале недели их команда, наконец, прервала рекордную девятиматчевую серию из поражений. Очень кстати в Нижний Новгород приехал беспросветный аутсайдер «Минск». Но затем последовал выезд в Казань, там поражение в минус 30, и все вновь заиграло мрачными красками. По-прежнему травмы сыпятся одна за другой. Вроде бы уже выздоровел Иван Стребков, но на матч в столице Татарстана разыгрывающего вновь не оказалось в заявке. В такой ситуации остается только ждать и терпеть. Понятно, что ни о какой шестерке по итогам первого этапа уже речи быть не может, но важно не проиграть много, иначе и в плей-инн можно не попасть. Вроде, до десятого места всего две победы, но они очень тяжело даются. Сейчас «Пари НН» главный аутсайдер чемпионата вместе с МБА и «Минском». В Казани вообще творился какой-то ужас. В первой половине матча складывалось впечатление, что профессиональная команда проводит матч с любителями. Нижегородцы часто не могли перейти на чужую половину площадки, в итоге к перерыву уступали со счетом 16 : 47. Комментарии излишни. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода».

  • 06.12.2023. УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 91 : 61
  • 01.12.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Минск» — 90 : 79
  • 26.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 72 : 74

У ПАРМЫ три победы подряд, команда хорошо провела домашнюю серию из двух поединков, смогла нанести поражение одному из лидеров — «Локомотиву-Кубани». Уральцы поднялись на девятое место в турнирной таблице и имеют все шансы, чтобы улучшить положение. Команда в очередной раз продемонстрировала, насколько является управляемой, и как четко игроки выполняют установку на матч. Евгений Пашутин выстроил отличную игру в обороне, и это стало ключевым фактором победы в поединке с железнодорожниками. Причем во втором матче подряд они вынуждают соперников устанавливать антирекорды сезона по набранным очкам. В активе МБА на прошлой неделе оказалось 56 очков, у «Локомотива-Кубани» чуть больше — 67. В очередной раз отлично проявили себя легионеры. Би Джей Джонсон набрал 21 очко и добавил 5 подборов и 4 перехвата. На счету Ричарда Соломона 17 очков и 6 подборов. В самые важные моменты они обеспечивали отрывы и не позволяли сопернику приблизиться. Впрочем в четвертой четверти прозвучал тревожный звонок. «Локо» чуть было не удалось совершить камбэк, но свое слово сказал еще один легионер Айзейя Риз, спровоцировав у соперника фол и уверенно реализовав оба штрафных броска. Такую оборону ПАРМЫ нелегко будет преодолеть любой команде чемпионата. Результаты последних матчей пермяков.

  • 06.12.2023. ПАРМА — «Локомотив-Кубань» — 73 : 67
  • 03.12.2023. ПАРМА — МБА — 77 : 56
  • 26.11.2023. «Автодор» — ПАРМА — 89 : 93

Нижегородцы находятся в абсолютно разобранном состоянии. Зорану Лукичу приходится практически каждый следующий матч латать прорехи в составе. В такой ситуации сложно сказать, что может вдохновить игроков на победу. Разве что поддержка родных трибун. Есть надежда, что кто-то выйдет из лазарета. Но все идет к тому, что ПАРМА продлит победную серию. Букмекеры предлагают на победу гостей коэффициент 1,59, на победу «Пари НН» коэффициент — 2,37.

Прогнозы на остальные матчи 10-ой недели.

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