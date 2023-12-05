Михаил Булгаков
Автор

«Руна» — «Уралмаш», 7 декабря 2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Уралмаш Уралмаш
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Руна Руна
Милош Павичевич
Дворец спорта Динамо Дворец спорта Динамо
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 7.12.2023 в 20:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, ДС «Динамо», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+5,5), ТБ 161,5

Все команды сыграли в чемпионате по 13-14 матчей, начался второй круг, и если смотреть на турнирную таблицу, то четко видно разделение на три группы. Первая — лидеры, куда входят пять команд с четырьмя-пятью поражениями, исключение тут ЦСКА. Вторая группа — середняки, у них равное количество побед и поражений, по семь. Третья аутсайдеры, они в контексте предстоящего поединка нас интересуют меньше. «Уралмаш» и «Руна» делят шестое-седьмое место. Обе команды уже сумели приятно удивить всех любителей баскетбола. Будучи дебютантами Единой лиги ВТБ они претендуют на попадание в первую шестерку. «Руна» и вовсе на старте долгое время лидировала. Затем пошли более сложные соперники, и «викинги» растеряли преимущество. Серия поражений от ЦСКА, «Локомотива-Кубани» и «Зенита» отбросила москвичей в середину турнирной таблицы. Затем последовал выезд в Астану и Саратов. В столице Казахстана команды выдали триллер с овертаймом. «Руна» прервала серию из поражений, но на матч с «Автодором» сил уже не хватило. В первой половине матча москвичи еще оказывали сопротивление хозяевам и старались их далеко не отпускать, но затем все попытки сократить отставание в счете оказывались тщетными. Теперь надежда на поддержку болельщиков. Результаты последних матчей «викингов».

  • 03.12.2023. «Автодор» — «Руна» — 79 : 66
  • 30.11.2023. «Астана» — «Руна» — 90 : 93 (ОТ)
  • 27.11.2023. «Руна» — «Зенит» — 85 : 97

У команды с Урала противоположная ситуация. Старт у нее получился не таким, как у соперника по выступлению в Суперлиге прошлого сезона. Однако и серьезных провалов «Уралмаш» не допускал. Команда Милоша Павичевича старается брать свое там, где это возможно. Чувствуется, что новичку в некоторых матчах не хватает опыта, игрокам мастерства, но «заводчане» вполне могут сразиться за место в шестерке сильнейших. Предстоящий поединок один из таких, где можно и нужно доказывать это право. Ведь на той стороне площадке будет такой же новичок. Предыдущий поединок уральцы проводили на своей площадке против одного из лидеров чемпионата «Зенита». Тут как раз и сыграли роль опыт и мастерство гостей. На протяжении всего матча хозяева практически ни в чем не уступали питерской команде. После первой половины игры «Уралмаш» лидировал в счете плюс 4. Дальше игра шла на встречных курсах, хотя у обеих команд страдала реализация. На последней минуте матча разыгрывающий уральцев Антон Глазунов реализовал трехочковый бросок и сравнял счет. Дальше уже была борьба нервов, все свелось к штрафным «Зенита» и победе гостей. Тем не менее игра на равных с одним из лидеров дарит надежду болельщикам на попадание в плей-офф. Результаты последних матчей «Уралмаша».

  • 30:11.2023. «Уралмаш» — «Зенит» — 59 : 61
  • 27.11.2023. «Уралмаш» — «Енисей» — 76 : 73
  • 21.11.2023. МБА — «Уралмаш» — 87 : 90

В прошлом сезоне Суперлиги «Уралмаш» стал победителем, а «Руна» заняла второе место. В начале октября команды впервые встретились в рамках Единой лиги ВТБ. Москвичи в Екатеринбурге оказались сильнее, и теперь баскетболисты «Уралмаша» будут стремиться взять реванш. Они вполне на это способны несмотря на небольшое преимущество в коэффициентах, которые букмекеры отдают хозяевам — 1,51, на победу гостей коэффициент 2,61.

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