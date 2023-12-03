Михаил Булгаков
Автор

«Автодор» — «Руна», 3 декабря 2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

ДС Кристалл ДС Кристалл
Руна Руна
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Эртурул Эрдоган
Автодор Автодор
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 3.12.2023 в 16:00 по МСК.

Игра пройдет в Саратове, ДС Кристалл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+5,5), ТМ 163,5

«Автодор» пытается выбраться из подвалов турнирной таблицы, но пока команде это удается с переменным успехом. Для уверенности в своих силах нужно выдать победную серию хотя бы из двух матчей подряд. Вполне этого можно было добиться в домашнем поединке против ПАРМЫ в минувшее воскресенье. Тем более до этого саратовцы успешно съездили в «Минск». Однако матч с уральцами показал, что пока «Автодор» не может на регулярной основе справляться с соперниками более-менее равными по силам. С самого начала матча хозяева позволили пермякам завладеть инициативой, преимущество гостей в первой половине игры несколько раз составляло десять и более очков. Усилия лидеров команды Рэйшона Хэммондса и Душана Беслача лишь ненадолго создавали иллюзию равной борьбы. В третьей четверти «Автодор» уступал уже в 13 очков. Тем не менее команда смогла доказать, что характер у нее есть. Уральцы наверняка уже поверили в победу, когда саратовцы смогли перевернуть игру и даже выйти вперед. Однако на последних минутах солировал разыгрывающий ПАРМЫ Александр Платунов. Сдержать его не удалось, и в итоге у «Автодора» девятое поражение в сезоне. Теперь предстоит сдержать нападение «Руны». Результаты последних матчей команды из Саратова.

  • 26.11.2023. «Автодор» — ПАРМА — 89 : 93
  • 22.11.2023. «Минск» — «Автодор» — 76 : 91
  • 19.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 85 : 63

Безвыигрышная серия московской «Руны» перед выездом в столицу Казахстана достигла четырех матчей. Недавний лидер чемпионата вылетел за пределы первой шестерки, и ситуацию нужно было срочно исправлять. Но сделать это в Астане в нынешнем сезоне крайне сложно. В первой половине встречи все говорило о том, что москвичей ждет очередное поражение. У команды совершенно не шли дальние броски. Реализация трехочковых была ноль из семи попыток в первой четверти, да и статистика бросков с игры совсем не впечатляла — шесть реализаций из 21. Хозяева уходили в отрыв все дальше и дальше. К большому перерыву «викинги» уступали 15 очков. Но, видимо, главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган подобрал правильные слова и смог в перерыве достучаться до игроков. Тут и реализация наладилась. В итоге москвичи в третьей четверти практически ликвидировали отставание, всего минус 2. Дальше пошла равная борьба, где шансы были у обеих команд. За несколько секунд до конца основного времени «Руна» владела мячом, но Никола Иванович не смог отправить мяч в корзину. В итоге овертайм, где гости вновь вырвались вперед в концовке, и тут уже смогли удержать преимущество. Далее еще один сложный выезд в Саратов.

  • 30.11.2023. «Астана» — «Руна» — 90 : 93 (ОТ)
  • 27.11.2023. «Руна» — «Зенит» — 85 : 97
  • 22.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Руна» — 96 : 76

В первом круге «Руна» уверенно обыграла «Автодор» на своей площадке, это был первый поединок команд в истории турнира. Тогда москвичи были одним из лидеров чемпионата. Но с тех пор прошло два месяца. Саратовцы отдыхали перед этим матчем неделю, а у «викингов» был тяжелый выезд в Астану. Однако букмекеры отдают преимущество москвичам, коэффициент — 1,51, на победу «Автодора» коэффициент — 2,52.

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