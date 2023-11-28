ПАРМА — МБА, 3 декабря 2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 3.12.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Перми, УДС «Молот», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТБ 159,5

ПАРМА и МБА соседи по турнирной таблице и имеют практически идентичные показатели, по пять побед и по восемь поражений. При такой ситуации, очевидно, что во втором круге им предстоит борьба за попадание в зону плей-инн, и каждая победа на вес золота. ПАРМА в последние пару недель вышла на 50-процентный показатель и стала чередовать выигрыши и поражения. Плотность в турнирной таблице такова, что стоит выдать хотя бы непродолжительную победную серию и можно сразу подняться на несколько мест вверх. Последний поединок пермяки проводили в Саратове против «Автодора», которому тоже очки очень нужны. Тем не менее гости с первых минут встречи захватили контроль над мячом, стали постепенно уходить в отрыв, и вскоре их преимущество в счете стало двузначным. После большого перерыва «Автодор» смог сократить отставание, на что уральцы ответили еще одним рывком. В этот момент болельщикам ПАРМЫ подумалось, что победу их команда уже не упустит, но баскетболисты еще немного поиграли на нервах, позволив хозяевам впервые повести в счете. И все же на последних минутах пермяки сломили сопротивление саратовцев. ПАРМА испытывала проблемы с составом, играя по сути одной пятеркой. Игроки выдержали темп и смогли набрать 91 очко из 93 командных. Результаты последних матчей ПАРМЫ.

26.11.2023. «Автодор» — ПАРМА — 89 : 93

— 89 : 22.11.2023. «Самара» — ПАРМА — 85 : 83

— ПАРМА — : 83 19.11.2023. ПАРМА — «Астана» — 82 : 64

Баскетболисты МБА, конечно, кусали локти после домашнего поражения от «Уралмаша». Иначе картина перед выездом могла складываться совсем красиво — три победы подряд. Но не случилось. Одним уральцам ассоциация проиграла и теперь едет в гости к другим. Между этими поединками пришлось играть в Казани с УНИКСом, который стремился закрыть поражение от ЦСКА. Исключать победу подопечных Василия Карасева тоже было нельзя, все-таки МБА славится тем, что в хороший день может обыграть любого соперника. Если же соперник еще и испытывает проблемы, то шансы повышаются. УНИКС играл далеко не по-чемпионски. Москвичи быстро освоились и после провала на старте догнали хозяев, а затем и вовсе вышли вперед. Помогла реализация дальних бросков — 9 из 14, и МБА на перерыв ушел, лидируя в счете с преимуществом в семь очков. Однако каждый период москвичи начинали как под копирку, позволяя УНИКСу совершать рывки. В итоге заключительная четверть началась при равном счете. Игроки МБА ничего не смогли сделать с быстрыми проходами Ненада Димитриевича и уступили. Тем не менее главный тренер похвалил своих игроков, хотя посетовал на реализацию штрафных, семь промахов это очень много. Результаты последних матчей МБА.

26.11.2023. УНИКС — МБА — 87 : 78

— МБА — : 78 21.11.2023. МБА — «Уралмаш» — 87 : 90

— 87 : 17.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — МБА — 70 : 84

Команды провели пока только три встречи. В минувшем сезоне каждая выиграла на своей площадке. В матче первого круга МБА в домашних стенах выиграла очень уверенно, но сейчас фаворитом является ПАРМА. Главным образом за счет домашнего матча и поддержки болельщиков. Букмекеры предлагают на победу уральской команды коэффициент 1,59, на победу МБА — 2,27.

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