«Локомотив-Кубань» — УНИКС, 2 декабря 2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 2.12.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Краснодаре, СК «Баскет-Холл», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-3,5), ТМ 172,5

Безусловно центральный матч недели состоится в Краснодаре. В то время как железнодорожники набрали неплохой ход в чемпионате, выиграли семь из восьми последних поединков и нанесли единственное поражение в сезоне московским армейцам, УНИКС, напротив, четыре из пяти последних матчей провел на своей площадке и в двух проиграл. Среди обидчиков команды из Татарстана две московские команды ЦСКА и «Руна». «Локомотив-Кубань» последнюю игру проводил в гостях в Минске. Выезд, который должен был превратиться в легкую прогулку, неожиданно мог привести к сенсации. Минчане пока вообще в чемпионате не побеждали, а дома, как правило, проигрывают разгромно. Но одному из лидеров чемпионата смогли дать бой. С первых минут не пошла игра у лидеров краснодарцев Девона Акун-Перселла и Окаро Уайта. Их промахами пользовались минчане, и к большому перерыву железнодорожники вели с преимуществом всего 6 очков, хотя по ходу первой половины встречи оно достигало двузначного счета. В третьей четверти южане вновь создали себе комфортный отрыв в счете, но также легко его растеряли. Дело дошло до нервной концовки, «Локомотив-Кубань» вел всего в два очка. Но бросок у лидера минчан Григория Мотовилова не получился, и больше железнодорожники шансов хозяевам не дали. Результаты последних матчей краснодарцев.

26.11.2023. «Минск» — «Локомотив-Кубань» — 86 : 90

— 86 : 22.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Руна» — 96 : 76

— «Руна» — : 76 19.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 85 : 63

УНИКС проиграл уже три поединка, но команда по-прежнему идет на втором месте в чемпионате, и ни о каком кризисе не может идти речи. Правда, одна закономерность. Казанцы в двух из трех матчей проиграли московским командам, причем оба поединка проходили в столице Татарстана. Наконец, в Казань приехала третий столичный коллектив — МБА. Некоторые накануне встречи вспоминали поговорку про троицу, но УНИКС решил не искушать судьбу и с первых минут матча создал отрыв 10 : 3. Но продолжения не последовало. Москвичи ответили не менее мощно и уже вскоре вели со счетом 17 : 15. Срабатывала тактика дальних бросков да так удачно, что по итогам первой половины игры гости вели в 7 очков. В третьей четверти игра на перегонки продолжилась, и в итоге заключительный отрезок игры команды начали при равном счете. Сначала УНИКС совершил рывок 10 : 0, но москвичи сумели сравнять счет за две минуты до конца основного времени. Тут свои лидерские качества в который уже раз проявил Ненад Димитриевич. Несколько его точных бросков вкупе с промахами баскетболистов МБА обеспечили трудную победу чемпиона. Велимир Перасович сказал, что его команда находится не в лучшей форме, тем ценнее оказалась такая победа. Результаты последних матчей УНИКСа.

26.11.2023. УНИКС — МБА — 87 : 78

— МБА — : 78 23.11.2023. УНИКС — ЦСКА — 66 : 79

— 66 : 18.11.2023. УНИКС — «Енисей» — 91 : 80

В матче первого круга УНИКС на своей площадке не оставил шансов «Локомотиву-Кубани», но тогда южане находились далеко не в самой лучшей форме. Сейчас соперники будто поменялись местами. У железнодорожников все в последнее время складывается хорошо, а УНИКС буксует. Редко случается так, что букмекеры ни одной из команд не отдают преимущества. На победу тех и других одинаковый коэффициент — 1,90.

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