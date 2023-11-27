«Руна» — «Зенит», 27.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 27.11.2023 в 20:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, ДС «Динамо», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (+6,5), ТБ 155,5

«Руна» столкнулась с первыми серьезными проблемами в чемпионате. Изначально было интересно посмотреть, как «викинги» дебютируют, тем более команда серьезно усилилась в межсезонье. Когда москвичи начали побеждать всех подряд и закрепились в числе лидеров, их все стали воспринимать серьезно. Другой дебютант и чемпион Суперлиги «Уралмаш» такими успехами похвастаться не мог. Тут еще и победа в гостях над УНИКСом. Но дальше что-то в коллективе Эртурула Эрдогана сломалось. Три матча подряд против других лидеров лиги и три поражения, причем два на своей площадке. В последнем матче «Руна» играла на выезде с «Локомотивом-Кубанью», который набрал крейсерских ход. Лишь в первой четверти москвичи оказывали сопротивление хозяевам, а в дальнейшем те все дальше и дальше уходили в отрыв. В итоге все закончилось разгромом. «Руна» впервые в сезоне вылетела из лидирующей пятерки, а железнодорожники заняли ее место. «Викинги» вчистую проиграли подбор, у них по итогам матча оказалось всего 54 владения против 70 у хозяев. Тренеру пришлось сетовать и на отсутствие двух ведущих игроков. В целом календарь у «Руны» сейчас такой, что не позавидуешь. В четырех из пяти матчей команда играет против четверки лучших команд прошлого сезона. На очереди «Зенит». Результаты последних матчей «викингов».

22.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Руна» — 96 : 76

— «Руна» — : 76 18.11.2023. «Руна» — ЦСКА — 74 : 80

— 74 : 13.11.2023. «Руна» — «Енисей» — 77 : 92

«Зенит» после поражения на своей площадке от УНИКСа выдал четырехматчевую победную серию. Причем три победы из четырех получились разгромными с разницей в двадцать и больше очков. Команда Хавьера Паскуаля продолжает идти в турнирной таблице вровень с красноярским «Енисеем», но занимает третье место, имея лучшие дополнительные показатели. Последний поединок по идее должен был стать легкой прогулкой для «Зенита», ведь в Санкт-Петербург приехал один из главных аутсайдеров чемпионата «Пари Нижний Новгород», который по-прежнему продолжает испытывать серьезные проблемы с составом. Однако вышло так, что сине-бело-голубые тоже оказались без ряда ключевых игроков. Все это сказалось на ходе игры, ее качестве и результативности. Причем поначалу гости даже лидировали с небольшим преимуществом. Баскетболисты «Зенита» ушли на большой перерыв, проигрывая в счете три очка. Долгое время картина на паркете не менялась. За три минуты до конца матча преимущество «Пари НН» составляло четыре очка — 65 : 61. Но тут хозяева включили форсаж, забросили семь очков подряд и не пропустили ни одного. Если хотя бы некоторые баскетболисты «Зенита» не восстановятся, то в Москве придется очень сложно. Результаты последних матчей команды из Северной столицы.

08.11.2023. «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 68 : 65

— «Пари Нижний Новгород» — : 65 18.11.2023. «Минск» — «Зенит» — 62 : 84

— 62 : 13.11.2023. «Автодор» — «Зенит» — 64 : 89

Букмекеры считают, что даже несмотря на отсутствие некоторых баскетболистов основного состава, москвичи ничего не смогут предложить «Зениту» в очном противостоянии. Однако если гости будут играть также, как в матче с «Пари НН», то победы им не видать. Коэффициент на победу хозяев — 3,53, на успех гостей — 1,29.

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