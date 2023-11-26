«Минск» — «Локомотив-Кубань», 26.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 26.11.2023 в 15:00 по МСК.

Игра пройдет в Минске, Фалкон Клуб, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+20,5), ТБ 157,5

Пока все находились в предвосхищении главного матча недели между УНИКСом и ЦСКА, в Минске встречались главные аутсайдеры, и интрига была одна — сможет ли белорусская команда прервать неутешительную серию поражений. Просто иначе непонятно, где еще можно побеждать, если не дома в игре с командой, которая располагается на одну строчку выше тебя в турнирной таблице. Минчане все это прекрасно осознавали и с первых минут пошли вперед. Особенно хорошо проявлял себя один из лидеров «Минска» Григорий Мотовилов, который за десять минут набрал 14 очков. В середине второй четверти его команда выигрывала уже с двузначным преимуществом. Удержать его не удалось, тем не менее на большой перерыв хозяева уходили ведя в счете, пусть и символически всего в одно очко. Третий отрезок игры получился равным, и все должно было решится в заключительной четверти. Там оказалось, что если перекрыть главных поставщиков очков «Минска» Мотовилова и Джарреда Огунгбеми-Джексона, то играть будет практически некому. В итоге заключительный отрезок для минчан оказался провальным, и матч завершился очередным поражением. У лидеров 51 очко на двоих, вся остальная команда набрала 25. О какой победе можно говорить, когда играют два с половиной игрока. Результаты последних матчей «Минска».

22:11.2023. «Минск» — «Автодор» — 76 : 91

18:11.2023. «Минск» — «Зенит» — 62 : 84

— 62 : 15.11.2023. «Астана» — «Минск» — 78 : 74

Теперь в Минск едет «Локомотив-Кубань», чья победная серия насчитывает три матча, и южане полны решимости продлить ее. Началась она с гостевой победы над ЦСКА, а в понедельник краснодарцы выиграли еще у одной московской команды «Руны» и поднялись уже в пятерку сильнейших коллективов лиги. Железнодорожники постепенно начинают напоминать ту команду, которая играла в финале плей-офф. Там где есть превосходство в мастерстве и опыте «Локомотив-Кубань» это доказывает. «Руна» перед матчем даже опережала своих оппонентов в турнирной таблице. Первая четверть их поединка выдалась довольно равной, но уже во второй кубанский коллектив методично начал добывать преимущество в счете. Хозяева выигрывали щит, удачно использовали ротацию и к большому перерыву вели с двузначным преимуществом в счете. Дальше оно только увеличивалось и в итоге получилась крупная победа. Отлично проявили себя запасные игроки железнодорожников, которые набрали больше очков, чем основная пятерка. Так что даже номинально вторым составом можно без проблем обыгрывать минчан. «Локомотив-Кубань» наверняка продлит победную серию в Минске, а в целом у команды шесть побед в семи последних поединках. Результаты предыдущих матчей южан.

22.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Руна» — 96 : 76

— «Руна» — : 76 19.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 85 : 63

— «Автодор» — : 63 12.11.2023. ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 88 : 91

Кубанский коллектив был безжалостен к минчанам в прошлом сезоне на их площадке, выиграл с преимуществом в 22 очка. Исход предстоящего поединка вполне понятен, вопрос только в том, будут ли гости гнаться за высокой результативностью или сжалятся над хозяевами. Букмекеры предлагают на победу «Локомотива-Кубани» коэффициент 1,03, на победу «Минска» коэффициент — 12,10.

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