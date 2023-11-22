«Минск» — «Автодор», 22.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 22.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Минске, Минск-арена, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-7,5), ТБ 150,5

Одни болельщики минской команды уже не ждут от своих баскетболистов каких-то подвигов и просто наслаждаются игрой, другие высматривают в календаре ближайших соперников и оценивают шансы на победу. Наверняка многие ожидают, что предстоящий поединок с «Автодором» это тот случай, когда «Минск», наконец, сможет одержать первую победу в сезоне. Вот-вот подойдет к концу первый круг регулярного чемпионата, и есть вероятность, что белорусский коллектив завершит его с одними поражениями. Разница между заброшенными и пропущенными мячами у «Минска» перед игрой с саратовцами составляет минус 234. «Автодор», кстати, занимает второе место, но у команды всего минус 73. Если минчане проигрывают с разницей меньше чем минус 20, это уже определенный успех. Совсем немного до этого показателя не хватило в предыдущем матче с «Зенитом». Когда в столицу Беларуси приезжают соперники такого ранга, о победе речи не идет, а вот достойно проиграть можно. Более того, в первой половине матча была вполне равная игра, хозяева уступили только семь очков. В итоге несмотря на очередной разгром Ростислав Вергун назвал этот поединок лучшей домашней игрой команды в сезоне. Результаты последних матчей «Минска».

18:11.2023. «Минск» — «Зенит» — 62 : 84

— 62 : 15.11.2023. «Астана» — «Минск» — 78 : 74

— «Минск» — : 74 12:11.2023. МБА — «Минск» — 84 : 54

В конце октября на счету «Автодора» была одна-единственная победа, и перспективы команды казались туманными. Тем более впереди был выезд. Но неожиданно саратовцы смогли поочередно обыграть в гостях «Самару» и «Нижний Новгород». Существенно улучшить турнирное положение не удалось, команда по-прежнему вторая с конца, но по крайней мере ей удалось показать, что сдаваться баскетболисты не будут. Правда, дальше последовал домашний провал в матче с «Зенитом» и сложный выезд в Краснодар, где вся первая половина матча прошла в равной борьбе. Более того, хорватский разыгрывающий «Автодора» Доминик Мавра в середине второй четверти своим броском довел преимущество своей команды до плюс 7. На большой перерыв команды ушли при равном счете. Упорная борьба с лидерством той или другой команды продолжалась до середины третьей четверти. Затем словно кто-то выключил саратовцам свет. На протяжении шести минут они не могли забросить мяч в кольцо хозяев. В итоге счет третьей четверти оказался 8 : 20, и исход матча стал ясен. Главный тренер Миленко Богичевич сетует на большое количество потерь мяча со стороны его игроков и короткую ротацию. Результаты последних матчей «Автодора».

19.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 85 : 63

— «Автодор» — : 63 13.11.2023. «Автодор» — «Зенит» — 64 : 89

— 64 : 08.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

Сейчас у саратовцев есть хорошая возможность добыть очередную победу и завершить выездное турне с хорошим настроением. Правда, в последнем матче, который прошел в рамках второго этапа минувшего сезона, минчане выиграли у саратовцев убедительно. Тем не менее букмекеры считают, что у гостей больше шансов на победу, коэффициент — 1,42, на победу «Минска» коэффициент — 2,87.

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