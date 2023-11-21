Михаил Булгаков
Автор

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород», 21.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Хавьер Паскуаль
КСК Арена КСК Арена
Зенит Зенит
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
Зоран Лукич Зоран Лукич
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 21.11.2023 в 20:00 по МСК.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге, КСК «Арена», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+16,5), ТБ 152,5

«Зенит» после поражения на своей площадке от УНИКСа в начале ноября выиграл три матча подряд и ворвался в тройку лидеров. Теперь задача закрепиться на вершине турнирной таблицы, хотя плотность в первой шестерке команд очень высокая. Благоволит команде из Санкт-Петербурга и календарь. Все три победы одержаны над командами, которые аккурат замыкают таблицу первентсва. Впереди «Пари НН», который составляет этой троице компанию и идет четвертым с конца. Раз в год и палка стреляет, поэтому и главный аутсайдер лиги «Минск» должен когда-то одержать победу. Именно в столицу Беларуси приехал «Зенит» в минувшую субботу. Главная проблема, с которой сталкиваются все соперники минчан, это собственная расслабленность. Трудно сказать, коснулась ли она игроков «Зенита», но стартовый рывок от хозяев они пропустили и включились в игру только к середине первой четверти. Впрочем, вскоре все встало на свои места. Подопечные Хавьера Паскуаля вышли вперед, пусть преимущество было небольшим. Лишь после большого перерыва гости играть по-настоящему и довели свое превосходство до плюс 15. Удержать его не составило труда. С аутсайдерами пока никаких проблем. Третий раз подряд питерцы выиграли с преимуществом более чем 20 очков и не дали соперникам забросить в свое кольцо более 64 очков. Результаты последних матчей «Зенита»:

  • 18.11.2023. «Минск» — «Зенит» — 62 : 84
  • 13.11.2023. «Автодор» — «Зенит» — 64 : 89
  • 08.11.2023. «Зенит» — ПАРМА — 78 : 54

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после выезда в Самару излучал сдержанный оптимизм. Его команда не развалилась по ходу встречи и смогла навязать борьбу хозяевам. Пусть в итоге случилось очередное поражение, но появилась вера, что дома перед своими многочисленными болельщиками волжане, наконец, прервут ужасную серию поражений. Не случилось. «Пари НН» уступил МБА, и это уже седьмой проигрыш подряд. Сейчас уже никто и не вспомнит, что волжане начали чемпионат с победной серии из трех матчей. Лукич говорит о полной безнадеге. Тут либо такая пропасть между игроками основы и скамейкой, либо команда просто становится неуправляемой, либо баскетболисты совершенно перестали верить в себя. Причем нельзя сказать, что москвичи наголову превосходили «Пари НН». Напротив, шансы вернуться в игру и победить были, но нужно ими пользоваться. При такой игре надеяться на победу в Санкт-Петербурге будет наивно. Хуже того, сразу после выезда принимать на свое площадке ЦСКА, и только там впереди маячит поединок с «Минском». Вероятно только в начале декабря нижегородцы смогут одержать четвертую победу в сезоне, но к тому времени первый этап чемпионата перевалит через экватор. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода»:

  • 17.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — МБА — 70 : 84
  • 13.11.2023. «Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 85 : 79
  • 08.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

В прошлом сезоне команды встречались четырежды, лишь в одном матче выиграл «Пари НН», но на своей площадке. Перед началом нынешнего сезона «Зенит» уверенно обыграл нижегородцев в полуфинале розыгрыша Суперкубка с преимуществом плюс 25. Сейчас вполне может произойти что-то подобное. На победу хозяев коэффициент 1,03, веры в «Пари НН» практически нет, коэффициент — 12,90.

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