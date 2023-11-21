«Зенит» — «Пари Нижний Новгород», 21.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 21.11.2023 в 20:00 по МСК.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге, КСК «Арена», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+16,5), ТБ 152,5

«Зенит» после поражения на своей площадке от УНИКСа в начале ноября выиграл три матча подряд и ворвался в тройку лидеров. Теперь задача закрепиться на вершине турнирной таблицы, хотя плотность в первой шестерке команд очень высокая. Благоволит команде из Санкт-Петербурга и календарь. Все три победы одержаны над командами, которые аккурат замыкают таблицу первентсва. Впереди «Пари НН», который составляет этой троице компанию и идет четвертым с конца. Раз в год и палка стреляет, поэтому и главный аутсайдер лиги «Минск» должен когда-то одержать победу. Именно в столицу Беларуси приехал «Зенит» в минувшую субботу. Главная проблема, с которой сталкиваются все соперники минчан, это собственная расслабленность. Трудно сказать, коснулась ли она игроков «Зенита», но стартовый рывок от хозяев они пропустили и включились в игру только к середине первой четверти. Впрочем, вскоре все встало на свои места. Подопечные Хавьера Паскуаля вышли вперед, пусть преимущество было небольшим. Лишь после большого перерыва гости играть по-настоящему и довели свое превосходство до плюс 15. Удержать его не составило труда. С аутсайдерами пока никаких проблем. Третий раз подряд питерцы выиграли с преимуществом более чем 20 очков и не дали соперникам забросить в свое кольцо более 64 очков. Результаты последних матчей «Зенита»:

18.11.2023. «Минск» — «Зенит» — 62 : 84

— 62 : 13.11.2023. «Автодор» — «Зенит» — 64 : 89

— 64 : 08.11.2023. «Зенит» — ПАРМА — 78 : 54

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после выезда в Самару излучал сдержанный оптимизм. Его команда не развалилась по ходу встречи и смогла навязать борьбу хозяевам. Пусть в итоге случилось очередное поражение, но появилась вера, что дома перед своими многочисленными болельщиками волжане, наконец, прервут ужасную серию поражений. Не случилось. «Пари НН» уступил МБА, и это уже седьмой проигрыш подряд. Сейчас уже никто и не вспомнит, что волжане начали чемпионат с победной серии из трех матчей. Лукич говорит о полной безнадеге. Тут либо такая пропасть между игроками основы и скамейкой, либо команда просто становится неуправляемой, либо баскетболисты совершенно перестали верить в себя. Причем нельзя сказать, что москвичи наголову превосходили «Пари НН». Напротив, шансы вернуться в игру и победить были, но нужно ими пользоваться. При такой игре надеяться на победу в Санкт-Петербурге будет наивно. Хуже того, сразу после выезда принимать на свое площадке ЦСКА, и только там впереди маячит поединок с «Минском». Вероятно только в начале декабря нижегородцы смогут одержать четвертую победу в сезоне, но к тому времени первый этап чемпионата перевалит через экватор. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода»:

17.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — МБА — 70 : 84

— 70 : 13.11.2023. «Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 85 : 79

— «Пари Нижний Новгород» — : 79 08.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

В прошлом сезоне команды встречались четырежды, лишь в одном матче выиграл «Пари НН», но на своей площадке. Перед началом нынешнего сезона «Зенит» уверенно обыграл нижегородцев в полуфинале розыгрыша Суперкубка с преимуществом плюс 25. Сейчас вполне может произойти что-то подобное. На победу хозяев коэффициент 1,03, веры в «Пари НН» практически нет, коэффициент — 12,90.

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