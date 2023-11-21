МБА — «Уралмаш», 21.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 21.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТМ 162,5

Московской ассоциации предстоит сыграть пятый домашний матч из шести последних. Правда, где играть, для москвичей не так важно. Последние несколько недель они чередовали победы с поражениями. В пятницу подопечные Василия Карасева поехали в Нижний Новгород. Сейчас, судя по состоянию волжан, они являются самым удобным соперником в лиге вместе с «Автодором» и несчастным «Минском». Тем не менее «Пари НН» опасен всегда и в любом состоянии. Все это учли москвичи и попытались с первых минут навязать сопернику свою волю. Поначалу даже не было понятно, кто тут хозяин, а кто приехал в гости. МБА совершила рывок в первой четверти, затем такой же во второй и ушла на перерыв, ведя в счете плюс 8. Учитывая, что нижегородцы постоянно находились в роли отрывающихся, было очевидно, что после большого перерыва они попытаются сравнять счет. Может быть, так и могло случиться, но в составе МБА свою лучшую игру и результативность показал нападающий Андрей Лопатин. Именно он взял на себя лидерские функции и смог набрать в итоге 23 очка, установив личный рекорд результативности в чемпионате. Порыв товарища по команде поддержал Максим Барашков, у него 19 очков и 7 подборов. У МБА первая победная серия в сезоне, пока из двух матчей. Результаты последних поединков московской команды:

17.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — МБА — 70 : 84

— 70 : 12.11.2023. МБА — «Минск» — 84 : 54

— «Минск» — : 54 09.11.2023. МБА — «Енисей» — 80 : 85

«Уралмаш» потерпел шестое поражение в сезоне и теперь сравнялся с МБА по числу побед и проигрышей. Команды расположились рядом в турнирной таблице и занимают 9 и 10 место. Если бы чемпионат закончился прямо сейчас, то оба коллектива попали бы в плей-инн. Скорее всего, о большем, то есть попадании в ведущую шестерку мечтать пока не приходится. Уральцы выступают очень нестабильно и, угадать заранее, каким исходом закончится матч с их участием, всегда бывает очень сложно. В пятницу «Уралмаш» принимал на своем поле «Самару», соперника примерно равного себе. Все это подтвердилось на площадке. Поначалу ни одна из команд не могла оторваться. Начало осталось за хозяевами, но во второй четверти они позволили сопернику приблизиться к себе и даже выйти вперед. По крайней мере на большой перерыв «Уралмаш» ушел проигрывая в счете 4 очка. Однако третью четверть уральцы точно могут занести себе в актив. Им удалось сравнять счет и даже выйти вперед. Но затем они уткнулись в стену из трехочковых «Самары», это и стало ключевым фактором в конце встречи. Попытки соответствовать ни к чему не привели, игроки «Уралмаша» реализовали только 5 трехочковых из 20. У гостей более половины таких бросков оказались точными. Результаты последних поединков уральцев:

17.11.2023. «Уралмаш» — «Самара» — 78 : 86

— 78 : 12:11.2023. «Астана» — «Уралмаш» — 80 : 72

— «Уралмаш» — : 72 09.11.2023. «Минск» — «Уралмаш» — 73 : 101

Москвичи наверняка полны решимости продлить свою победную серию, но и «Уралмаш» нуждается в победе. Наверняка нас будет ждать еще один поединок, в котором интрига будет сохраняться до конца. Букмекеры считают, что шансов на победу больше у МБА, коэффициент — 1,42, успех «Уралмаша» оценивается коэффициентом 2,65.

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