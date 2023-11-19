ПАРМА — «Астана», 19.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 19.11.2023 в 16:00 по МСК.

Игра пройдет в Перми, УДС «Молот», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+7,5), ТБ 154,5

У ПАРМЫ продолжается серия из поражений. В матче с УНИКСом уральцы проиграли уже третий матч подряд и сейчас находятся в числе аутсайдеров. В игре с казанцами можно было надеяться только на чудо, тем более что они приехали в Пермь после потери очков в матче с московской «Руной». Два поражения подряд было бы слишком для чемпиона. Но это не означает, что пермяки должны были сдаваться заранее. У самих ситуация такая, что еще немного и можно просто доигрывать первую половину чемпионата, чтобы на второй стадии зацепиться за плей-инн. Поэтому боевой настрой игроков ПАРМЫ чувствовался с первых минут. Хозяева отлично играли на подборах, но при этом совершали очень много потерь при дриблинге. Тем не менее на большой перерыв команды ушли, когда уральцы проигрывали всего минус 3. Во второй половине матча все встало на свои места, учитывая, что набор исполнителей у чемпиона гораздо опытнее и мастеровитее. ПАРМА пропустила рывок в самом начале третьей четверти и в дальнейшем даже приблизиться к казанцам не смогла. Неудивительно, учитывая, что вся игра по сути держалась на четырех баскетболистах. Индивидуальные показатели отличные. Ричард Соломон оформил третий дабл-дабл в сезоне. Айзейя Риз тоже оформил дабл-дабл, но толку если в итоге минус 10. Результаты последних матчей команды из Перми:

12:11.2023. ПАРМА — УНИКС — 77 : 87

— 77 : 08.11.2023. «Уралмаш» — ПАРМА — 78 : 54

— ПАРМА — : 54 04.11.2023. «Енисей» — ПАРМА — 92 : 84

В отличие от ПАРМЫ у «Астаны» все пока складывается хорошо. Казахстанцы поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, а она дает право начать второй этап турнира уже будучи участником плей-офф. Понятно, что пока рано говорить об итоговом положении, к тому же позади, например, «Локомотив-Кубань», но тенденция все равно положительная. Команда даже позволяет себе серьезно расслабиться, как это было в последнем домашнем матче против «Минска». Расслабленность чуть не сыграла злую шутку. Аутсайдер приехал в столицу Казахстана бороться за свою первую победу. Хозяева, напротив, подумали, что все получится легко. В итоге у Маркелла Джонсона и Карвела Андерсона, основных игроков команды, к концу первой половины игры было ровно ноль очков на двоих, и «Астана» уступала. В начале третьей четверти «проснулся» Джонсон и стал совершать результативные проходы в краску. Тем не менее догнать гостей все равно не удавалось. За четыре минуты до конца матча «Минск» вел с преимуществом в семь очков. Только тут лидеры «Астаны» включились по-настоящему. Сначала команда сравняла счет, а потом Андерсон и Ройс Хэмм принесли девять очков подряд. Второй смог оформить первый дабл-дабл в сезоне. Трудная победа, но с такой игрой в Перми делать будет нечего. Результаты последних матчей «Астаны»:

15:11.2023. «Астана» — «Минск» — 78 : 74

— «Минск» — : 74 12.11.2023. «Астана» — «Уралмаш» — 80 : 72

— «Уралмаш» — : 72 09.11.2023. «Астана» — «Локомотив-Кубань» — 78 : 68

Астанинцы завершили домашнюю серию тремя победами подряд. Проблема пока только в том, что в гостях и дома это две разные команды. Два предыдущих выездных поединка «Астана» уступила с разницей минус 23 с МБА и минус 31 в Казани. ПАРМА будет всеми силами стремиться прервать серию из поражений, и это подопечным Евгения Пашутина удастся. Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1,38, успех «Астаны» оценивается коэффициентом 2,94.