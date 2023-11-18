Михаил Булгаков
Автор

«Минск» — «Зенит», 18.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Хавьер Паскуаль
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Боян Дублевич Боян Дублевич
Андрей Зубков Андрей Зубков
Минск Минск
Зенит Зенит
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 18.11.2023 в 15:00 по МСК.

Игра пройдет в Минске, Фалкон Клуб, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+26,5), ТБ 154,5

Минчане никак не могут изменить ноль на единицу в графе победы. Хороший шанс для этого мог быть в Астане, тем более так сложилось, что белорусская команда на выезде играет лучше, чем дома. Зачастую «Минск» не воспринимают серьезно и не настраиваются на борьбу с ним должным уровнем. Как раз можно воспользоваться такой ситуацией. Обе команды в прошлом году замкнули турнирную таблицу, но «Астана» серьезно усилилась, а «Минску» это не удалось. Точнее, коллектив пополнили качественные баскетболисты, но общего уровня пока не хватает, чтобы на равных бороться с большинством клубов Единой лиги. В столице Казахстана получилось. Более того, гости сразу завладели инициативой, играли дисциплинированно, не давали проявить себя баскетболистам «Астаны» и, как следствие, повели в счете. Стартовая пятерка минчан реализовала десять бросков из 17, и на первый перерыв гости ушли ведя в счете. В начале заключительной четверти преимущество «Минска» составляло семь очков, и назревала сенсация. Но видимо белорусский коллектив сам сильно в нее поверил и не смог сдержать решающий натиск хозяев. В итоге обидное поражение с минимальным счетом. Мечты о первой победе откладываются, как минимум, до следующей недели. Результаты последних матчей «Минска»:

  • 15.11.2023. «Астана» — «Минск» — 78 : 74
  • 12.11.2023. МБА — «Минск» — 84 : 54
  • 07:11.2023. «Минск» — «Уралмаш» — 73 : 101

У «Зенита» на этой неделе легкий календарь. Встреча с двумя аутсайдерами, пускай и на выезде. После некоторой пробуксовки на старте чемпионата команда Хавьера Паскуаля нащупывает свою игру и становится на победные рельсы. В Минск сине-бело-голубые отправляются после двух выигрышей подряд, а последний над «Автодором» и вовсе может внушать оптимизм. Даже не имея нескольких игроков в составе «Зенит» смог установить для себя рекорд нынешнего сезона по набранным очкам. В итоге в двух последних матчах разница плюс 24 и плюс 25. В первой четверти благодаря усилиям игроков стартового состава питерцам удалось совершить рывок 14 : 0, и на большой перерыв команда ушла ведя в счете с той же разницей. Во второй половине хозяева попытались догнать соперника, но тут в дело вступили трехочковые от Андрея Зубкова и Бояна Дублевича. В итоге получилась еще и самая крупная победа в сезоне. «Зенит» вплотную подобрался к пятерке лидеров, и есть большие шансы на то, что после поездки в Беларусь поднимется в турнирной таблице еще выше. Порадовала и вариативность в атаке. Паскуаль задействовал на площадке всех игроков, и лишь запасной центровой Артем Клименко остался без набранных очков. Результаты последних матчей «Зенита»:

  • 13.11.2023. «Автодор» — «Зенит» — 64 : 89
  • 08.11.2023. «Зенит» — ПАРМА — 78 : 54
  • 05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93

В прошлом году «Зенит» обыграл минчан дома с разницей плюс 38, в гостях несколько скромнее — плюс 25. Комментарии излишни, гости получат шанс улучшить рекорд результативности и разности в очках. Букмекеры практически не предлагают коэффициенты на победу той или иной команды, полагая, что с исходом все ясно, поэтому рассматриваем фору и тотал и другие предложения.

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