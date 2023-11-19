«Локомотив-Кубань» — «Автодор», 19.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 19.11.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Краснодаре, СК «Баскет-Холл», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+15,5), ТБ 165,5

От краснодарцев с самого начала чемпионата ждут, что вот-вот и команда станет регулярно побеждать. Но в итоге пока только пять побед в десяти матчах, при этом тренерский штаб ждал возвращения в состав травмированных игроков. Настоящую силу железнодорожники показали в Москве в матче против ЦСКА. Они и ранее считались неудобным соперником для армейцев, а теперь подтвердили это лишний раз. Причем победу случайной никак не назовешь. Началось все с четырех попаданий из-за шестиметровой дуги Окаро Уайта, и его команда повела с двузначным преимуществом. ЦСКА отыгрался, но роль лидера взял на себя другой игрок южан. Девон Акун-Перселл набрал десять очков за несколько минут, и первая половина игры завершилась с убедительным преимуществом «Локомотива-Кубани». К последнему перерыву армейцы вновь смогли догнать железнодорожников. Все решалось в концовке, которую гости провели более уверенно. Пока проблемы краснодарцев еще и в том, что в отдельно взятом матче могут хорошо сыграть один-два лидера, но не все вместе. Джейлен Барфорд показал ужасную реализацию в матче против «Астаны», но в Москве на его счету 20 очков и 5 подборов. Да и в целом трое упомянутых легионеров набрали 65 очков команды. Результаты последних матчей «Локомотива-Кубани»:

12.11.2023. ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 88 : 91

— 88 : 09.11.2023. «Астана» — «Локомотив-Кубань» — 78 : 68

— «Локомотив-Кубань» — : 68 04:11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

После серии поражений «Автодора», вроде бы, появился свет в конце тоннеля. Саратовцы одержали победу над «Пари НН» в гостях. Вот только нижегородцев сейчас можно назвать их товарищами по несчастью. Тренер «Автодора» Миленко Богичевич сетует на отсутствие травмированных игроков. В такой ситуации очень сложно было противостоять на своей площадке набравшему ход «Зениту». Хозяева очень старались, начиная с первых минут не теряли концентрацию и на любое результативное действие гостей отвечали своим. Вот только впечатление равной игры было обманчивым. Дальше «Зенит» совершил рывок и повел в счете с убедительным преимуществом. В первой половине матча саратовцы еще боролись и даже сумели сократить разрыв в счете до минус пяти очков, но это максимум на что их хватило. После большого перерыва гости наращивали преимущество и уже к заключительному отрезку игры было понятно, что «Автодор» потерпит очередное поражение, ставшее уже седьмым. К середине второго месяца чемпионата стало четко вырисовываться деление в турнирной таблице на лидеров и аутсайдеров. К сожалению, «Автодор» находится в группе вторых и выбраться оттуда будет очень сложно. Результаты последних матчей саратовской команды:

13.11.2023. «Автодор» — «Зенит» — 64 : 89

— 64 : 08.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

— 65 : 04.11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

Железнодорожники по-хорошему удивили в Москве победой над лидером. Обидно после этого будет оступиться у себя дома в матче против аутсайдера. В прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» дважды без проблем одолел саратовцев. Нет причин сомневаться в их победе и сейчас. Букмекеры отдают безоговорочное преимущество хозяевам с коэффициентом, 1,04, на победу гостей коэффициент 8,50.