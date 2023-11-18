«Руна» — ЦСКА, 18.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 18.11.2023 в 16:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, ДС «Динамо», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+9,5), ТБ 166,5

В субботу баскетбольных гурманов ожидает настоящий пир в виде двух поединков команд, занимающих в турнирной таблице места с первого по четвертое. Сначала в Москве «Руна» на своей площадке примет ЦСКА, а чуть позже в Казани пройдет матч УНИКСа и «Енисея». «Руна» как раз провела с красноярцами последний поединок в понедельник и потерпела поражение. Ранее уже были разговоры, что настоящее испытание начнется для «викингов», когда они начнут играть с лидерами минувшего сезона. Но эти разговоры нисколько не смущали баскетболистов. Они смогли нанести поражение казанцам, но в матче с «Енисеем» сил не хватило. К тому же сибиряки сейчас самая «горячая» команда лиги, и было очень интересно наблюдать за ходом матча. В обеих командах есть игроки, которые взяли на себя лидерские функции. На точные попадания «викинга» Джеремайи Хилла не менее удачно отвечал лучший игрок октября Ксавьер Рэтан-Мэйс. Разница в счете долгое время оставалась небольшой. Пусть гости и вели, но было очевидно, что «Руна» должна показать себя в концовке. Однако она получилась обескураживающий для хозяев. Они пропустили рывок соперника и в дальнейшем уже ничего не смогли сделать. Одной из причин неудачи стала слабая реализация дальних бросков, лишь 4 удачные попытки из 21. Результаты последних матчей «Руны»:

13.11.2023. «Руна» — «Енисей» — 77 : 92

— 77 : 09.11.2023. УНИКС — «Руна» — 83 : 86

— 83 : 02.11.2023. «Руна» — «Минск» — 71 : 53

ЦСКА проиграл впервые в сезоне. Рано или поздно поражение должно было случится. Даже в прошлом году армейцы проигрывали, и тогда самая большая их серия состояла из 24 побед подряд. На этот раз получилось «всего» девять. Другое дело, что красно-синие проиграли очень неприятному сопернику «Локомотиву-Кубани». Краснодарцы еще в прошлом сезоне показали, что умеют обыгрывать армейцев на их площадке. Триллер в плей-офф запомнится надолго. Новая встреча и вновь проблемы. Обычно фраза «показать, кто в доме хозяин» звучит по отношению к принимающей команде. Но на этот раз по-хозяйски себя чувствовали железнодорожники. ЦСКА дважды по ходу встречи позволял гостям уйти в отрыв и затем предпринимал гигантские усилия, чтобы вернуться в игру. Всегда получалось. В результате все решилось на последних минутах игры, когда инициатива переходила от одной команды к другой. Армейцы смазали дальние броски и уступили. Многие полагают, что вовремя. Ведь именно на длительную победную серию сетовал главный тренер Эмил Райкович в прошлом сезоне. Мол, она притупила бдительность игроков, и борьбы за титул не получилось. Дальше у ЦСКА сложная выездная серия, но сначала дерби с «Руной». Результаты последних матчей армейцев:

12.11.2023. ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 88 : 91

— 88 : 08.11.2023. ЦСКА — «Самара» — 94 : 76

— «Самара» — : 76 03:11.2023. «Уралмаш» — ЦСКА — 73 : 86

Сомневаться в том, что ЦСКА может держать удар не приходится. Где это видано, чтобы флагман нашего баскетбола проигрывал в регулярном чемпионате дважды подряд. «Руна» тоже команда с характером, но противостоять армейцам в сложившихся обстоятельствах будет очень сложно. Букмекеры отдают преимущество гостям с коэффициентом 1,22, успех «викингов» оценивается коэффициентом 4,12.

Прогнозы на остальные матчи 13 — 19 ноября.