«Пари Нижний Новгород» — МБА, 17.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 17.11.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (+2,5), ТМ 156,5

«Пари НН» угодил в крутое пике, конца которому пока не видно. После трех достаточно уверенных побед подряд на старте, последовала серия уже из шести поражений. Вначале казалось, что это временные трудности, и команда сможет найти свою игру даже в отсутствие некоторых лидеров, но не получалось. Причем травмы игроков продолжают преследовать нижегородцев. Главный тренер Зоран Лукич после матча с «Самарой» сказал, что не менее чем на месяц выбыл Андрей Воронцевич. Но хуже всего, что «Пари НН» с каждым разом производит впечатление мало управляемой команды. Лукичу уже трудно скрыть свое раздражение, он берет всю вину за неудачную серию на себя, но и согласиться с тренером можно. Если ты, имея 15 попыток совершить результативный бросок из-под кольца, попадаешь в него только три раза, то о каких победах может идти речь. При этом нельзя сказать, что игроки не борются на площадке. Свидетельством тому тот же матч с самарцами. По ходу игры баскетболисты «Пари НН» несколько раз сокращали отставание до минимума и затянули хозяев в концовку, но там ничего сделать не получилось. Победа нужна как воздух. Ладно бы в соперниках сейчас был условный «Минск», но играть придется с МБА. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода»:

13.11.2023. «Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 85 : 79

— «Пари Нижний Новгород» — : 79 08.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

— 65 : 04.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

МБА как раз и выпало в минувший понедельник играть с «Минском». Сейчас это возможность для любой команды выиграть и подняться по турнирной таблице, и грех ею не воспользоваться. Ассоциация не только воспользовалась, но и одержала самую крупную домашнюю победу за время выступлений в Единой лиге ВТБ, а это всего второй год. Всем известно, что МБА делает ставку на российских баскетболистов, в команде нет ни одного легионера. В прошлом дебютном сезоне это не помешало москвичам сразу попасть в плей-офф. Но глядя на то, как другие клубы усиливались в межсезонье и заключали контракты с опытными иностранцами, за ассоциацию было несколько тревожно. Опасения оказались напрасными. Команда Василия Карасева если и проигрывает, то все равно доставляет соперникам проблемы. Учитывая, что общий уровень команд в лиге вырос, МБА сложно будет претендовать на попадание в плей-офф второй год подряд, но сейчас есть лазейка в виде плей-инн, так почему бы не побороться. Перед матчем с «Минском» Карасев высказал мнение, что белорусский коллектив очень опасен, но, скорее, он тем самым пытался оградить своих подопечных от потери концентрации. В итоге плюс 30, и хорошее настроение перед выездом в Нижний Новгород. Результаты последних матчей МБА:

12.11.2023. МБА — «Минск» — 84 : 54

— «Минск» — : 54 09.11.2023. МБА — «Енисей» — 80 : 85

— 80 : 05.11.2023. МБА — «Астана» — 101 : 78

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и дважды МБА выигрывала в Нижнем Новгороде. «Пари НН» смог выиграть лишь один матч в Москве. Последний поединок состоялся на предсезонном Кубке Кондрашина и Белова. В матче за третье место победу одержали нижегородцы. Расклад сил перед новым поединком равный. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, коэффициент — 1,80, выигрыш хозяев оценивается коэффициентом 1,93.

Прогнозы на остальные матчи 13 — 19 ноября.