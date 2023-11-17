Михаил Булгаков
Автор

«Пари Нижний Новгород» — МБА, 17.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
КРК Нагорный КРК Нагорный
МБА МБА
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
Зоран Лукич Зоран Лукич
Андрей Воронцевич Андрей Воронцевич
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 17.11.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (+2,5), ТМ 156,5

«Пари НН» угодил в крутое пике, конца которому пока не видно. После трех достаточно уверенных побед подряд на старте, последовала серия уже из шести поражений. Вначале казалось, что это временные трудности, и команда сможет найти свою игру даже в отсутствие некоторых лидеров, но не получалось. Причем травмы игроков продолжают преследовать нижегородцев. Главный тренер Зоран Лукич после матча с «Самарой» сказал, что не менее чем на месяц выбыл Андрей Воронцевич. Но хуже всего, что «Пари НН» с каждым разом производит впечатление мало управляемой команды. Лукичу уже трудно скрыть свое раздражение, он берет всю вину за неудачную серию на себя, но и согласиться с тренером можно. Если ты, имея 15 попыток совершить результативный бросок из-под кольца, попадаешь в него только три раза, то о каких победах может идти речь. При этом нельзя сказать, что игроки не борются на площадке. Свидетельством тому тот же матч с самарцами. По ходу игры баскетболисты «Пари НН» несколько раз сокращали отставание до минимума и затянули хозяев в концовку, но там ничего сделать не получилось. Победа нужна как воздух. Ладно бы в соперниках сейчас был условный «Минск», но играть придется с МБА. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода»:

  • 13.11.2023. «Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 85 : 79
  • 08.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75
  • 04.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

МБА как раз и выпало в минувший понедельник играть с «Минском». Сейчас это возможность для любой команды выиграть и подняться по турнирной таблице, и грех ею не воспользоваться. Ассоциация не только воспользовалась, но и одержала самую крупную домашнюю победу за время выступлений в Единой лиге ВТБ, а это всего второй год. Всем известно, что МБА делает ставку на российских баскетболистов, в команде нет ни одного легионера. В прошлом дебютном сезоне это не помешало москвичам сразу попасть в плей-офф. Но глядя на то, как другие клубы усиливались в межсезонье и заключали контракты с опытными иностранцами, за ассоциацию было несколько тревожно. Опасения оказались напрасными. Команда Василия Карасева если и проигрывает, то все равно доставляет соперникам проблемы. Учитывая, что общий уровень команд в лиге вырос, МБА сложно будет претендовать на попадание в плей-офф второй год подряд, но сейчас есть лазейка в виде плей-инн, так почему бы не побороться. Перед матчем с «Минском» Карасев высказал мнение, что белорусский коллектив очень опасен, но, скорее, он тем самым пытался оградить своих подопечных от потери концентрации. В итоге плюс 30, и хорошее настроение перед выездом в Нижний Новгород. Результаты последних матчей МБА:

  • 12.11.2023. МБА — «Минск» 84 : 54
  • 09.11.2023. МБА — «Енисей» — 80 : 85
  • 05.11.2023. МБА — «Астана» — 101 : 78

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и дважды МБА выигрывала в Нижнем Новгороде. «Пари НН» смог выиграть лишь один матч в Москве. Последний поединок состоялся на предсезонном Кубке Кондрашина и Белова. В матче за третье место победу одержали нижегородцы. Расклад сил перед новым поединком равный. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, коэффициент — 1,80, выигрыш хозяев оценивается коэффициентом 1,93.

Прогнозы на остальные матчи 13 — 19 ноября.

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