«Астана» — «Минск», 15.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 15.11.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Астане, Велотрек «Сарыарка», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (-15,5), ТБ 152,5

Стоило «Астане» в межсезонье провести грамотную селекцию, усилиться несколькими игроками, и команду стало не узнать. Пошел на пользу и отказ принимать участие в национальном первенстве Казахстана, не приходится распылять силы, и больше времени теперь на подготовку к играм в рамках Единой лиги ВТБ. В Астану едет «Минск». В прошлом году это были два главных аутсайдера чемпионата, но сейчас у казахстанцев по четыре победы и поражения и неплохие перспективы побороться хотя бы за плей-инн. Правда, «Астане» нужно подтверждать свои амбиции и выкладываться в каждом матче. В этом сезоне очень много команд приблизительно равных по силам, и концентрацию терять ни в коем случае нельзя. В этом смысле поединок против новичка лиги «Уралмаша» получился образцовым. Хозяева с первых минут завладели преимуществом. Благодаря трем дальним попаданиям от Карвела Андерсона превосходство в счете стало двузначным — 16 : 8. В концовке первой четверти дважды подряд из-за шестиметровой дуги попал разыгрывающий астанинцев Рустам Мурзагалиев. В итоге первую четверть хозяева завершили, выигрывая 8 очков, и дальше это преимущество не растратили. Сразу четыре баскетболиста «Астаны» набрали 12 и более очков. Результаты последних матчей казахстанцев:

12.11.2023. «Астана» — «Уралмаш» — 80 : 72

— «Уралмаш» — : 72 09.11.2023. «Астана» — «Локомотив-Кубань» — 78 : 68

— «Локомотив-Кубань» — : 68 05:11.2023. МБА — «Астана» — 101 : 78

Главному тренеру «Минска» Ростиславу Вергуну можно искренне посочувствовать. Если собрать дайджест из всех его послематчевых пресс-конференций, то чаще всего там могут встретиться слова «стыдно», «потеря концентрации», «жаль болельщиков» и еще много чего подобного. Команда из Беларуси очень удобна для других коллективов лиги. Она помогает устанавливать новые локальные рекорды. Например, в последнем матче с МБА помогли хозяевам одержать победу с самым крупным счетом в истории на своей площадке. Сами баскетболисты «Минска» тоже отличились. Никто из них не смог набрать даже десяти очков. Было ли хоть что-то положительное? В первой четверти шла примерно равная игра. Минчане не забрасывали сами, но и не давали это сделать сопернику. Лишь в концовке МБА вырвалась вперед, и счет стал 16 : 7. Во втором отрезке игры гости еще держались, но с началом третьей четверти из них будто выпустили пар. С каких-то пор на площадке была одна команда, а «Минск» просто доигрывал поединок. В итоге очередные минус 30 и жалкие 54 набранных очка, и это еще москвичи в конце расслабились, иначе был бы повторен антирекорд по набранным, в матче с УНИКСом у белорусской команды было 49 очков. Результаты последних матчей минчан:

12.11.2023. МБА — «Минск» — 84 : 54

— «Минск» — : 54 07:11.2023. «Минск» — «Уралмаш» — 73 : 101

— 73 : 02.11.2023. «Руна» — «Минск» — 71 : 53

Если команда обыгрывает на своей площадке «Локомотив-Кубань», то справится с «Минском» тем более должно получиться. Другое дело, что игрокам «Астаны» нужно быть внимательными. В прошлом сезоне команды играли между собой четырежды, и в одном матче белорусский коллектив все же оказался победителем. Букмекеры считают, что у «Астаны» проблем не будет, коэффициент — 1,05, коэффициент на победу «Минска» — 8,20.