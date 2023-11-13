«Руна» — «Енисей», 13.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 13.11.2023 в 20:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, ДС «Динамо», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+4,5), ТБ 161,5

Вполне можно было бы сказать, что в понедельник нас ожидает самый интересный матч недели, но впереди еще много поединков с интригующей вывеской. Тем не менее начало недели порадует нас встречей «Руны» и «Енисея». Обе команды сейчас показывают отличный баскетбол, обе находятся в числе лидеров. В отношении москвичей долго существовал определенный скепсис, поскольку команда до недавнего времени не встречалась с лидерами прошлого сезона. Но в четверг «викинги» поехали в Казань и нанесли второе поражение в чемпионате УНИКСу. Причем в самом начале поединка «Руна» повела в счете и довела его до плюс 10. Было понятно, что казанцы вернутся в игру, что они и сделали, сравняли счет и вышли вперед. Тем не менее москвичи не дрогнули и на большой перерыв ушли ведя в счете. В третьей четверти тоже не произошло никаких изменений, «викинги» вели и заставили соперника ошибаться. Хозяева стали регулярно бросать из-за трехочковой дуги, и сумели сократить разрыв в счете. Концовка получилась огненной, тем не менее есть очередная победа «Руны». В очередной раз следует отметить командные действия москвичей. Сразу шесть игроков команды набрали десять очков и более. Результаты последних матчей «викингов»:

09.11.2023. УНИКС — «Руна» — 83 : 86

— 83 : 02.11.2023. «Руна» — «Минск» — 71 : 53

— «Минск» — : 53 23.10.2023. МБА — «Руна» — 86 : 84

Красноярцы после домашней победы над ПАРМОЙ отправились на выезд, в котором им предстоит сыграть два матча в Москве и один в Казани. Такая серия это своеобразная проверка на прочность, и первая ее часть осталась позади. «Енисей» выиграл у МБА, но победа сибирякам далась очень непросто. В очередной раз отлично проявил себя Ксавьер Рэтан-Мэйс, он набрал 31 очко и продолжает уверенно лидировать в снайперской гонке. Сейчас у него 27,4 очка в среднем, почти на семь очков больше, чем у ближайшего преследователя Кайла Винэлэза из «Автодора». Начало матча против МБА получилось сложным. Рэтан-Мэйс довольно поздно включился в игру, и его команда после первой половины матча уступала в три очка. Равная борьба шла вплоть до середины заключительной четверти, в которой лидер «Енисея» дважды подряд попал в кольцо с дальней дистанции. Команда оторвалась от хозяев на семь очков и дальше довела дело до победы. Помимо Рэтана-Мэйса в матче был еще один герой, — центровой сибиряков Майкл Хопкинс, на его счету 22 очка, 8 подборов и 4 блок-шота. Ключевым фактором стала и реализация трехочковых, почти 50 процентов, впрочем в лиге «Енисей» по этому показателю третий. Результаты последних матчей красноярцев:

09.11.2023. МБА — «Енисей» — 80 : 85

— 80 : 04.11.2023. «Енисей» — ПАРМА — 92 : 82

— ПАРМА — : 82 27.10.2023. «Зенит» — «Енисей» — 80 : 77

Матч против «Руны» будет еще более сложным. Тут для победы усилий одного Рэтана-Мэйса точно не хватит. Тем более козырь хозяев именно командные взаимодействия. Пока канадца практически никому не удавалось закрыть наглухо. Попытаются это сделать подопечные Эртурула Эрдогана, это уже может стать половиной конечного успеха. Букмекеры на стороне «викингов», их успех оценивается коэффициентом 1,51, на победу «Енисея» коэффициент 2,62.