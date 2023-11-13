«Самара» — «Пари Нижний Новгород», 13.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 13.11.2023 в 18:30 по МСК.

Игра пройдет в Самаре, СКК «Дворец Спорта», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТМ 154,5

«Самара» еще пару недель назад отличалась вполне стабильной игрой и даже удивляла. Именно волжане нанесли первое поражение в сезоне чемпиону, причем набрали более ста очков. Но складывается такое впечатление, что игроки растратили а том матче весь запас сил и эмоций и никак не могут восстановиться. После матча с УНИКСом волжане находились вверху турнирной таблицы, имели в активе четыре победы при двух поражениях, но затем проиграли три матча подряд. Причем после первых двух домашних случился выезд в Москву и матч против ЦСКА. Сейчас мало команд лиги могут доставить проблемы армейцам, не получилось и у «Самары». Хотя гости постарались повторить подвиг в матче с чемпионом и уже на стартовом отрезке повели со счетом 7 : 2. Хорошо проявил себя нападающий Александр Гудумак. Однако затем инициатива перешла к хозяевам, который планомерно наращивали свое преимущество, и уже к перерыву самарцы проигрывали десять очков. Вроде, достаточно сделать один рывок и счет сравняется, но против армейцев такое правило работает редко. Рывок получился, только у хозяев. «Самара» позволила провести армейцам несколько результативных атак, и все в матче стало ясно. Из плюсов хорошая игра на подборе, волжане даже превзошли хозяев. Минус — всего лишь чуть более 50 процентов попаданий со штрафной линии. Результаты последних матчей «Самары»:

08.11.2023. ЦСКА — «Самара» — 94 : 76

— «Самара» — : 76 04:11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

— 74 : 28:10.2023. «Самара» — «Локомотив-Кубань» — 83 : 90

Нижегородцы испытывают серьезные проблемы. У команды настолько все плохо, что ее серия из пяти поражений подряд стала второй по продолжительности после беспросветного выступления «Минска». Но белорусская команда отдельный случай. «Пари НН» попал в игровую и психологическую яму, второе вытекало из первого, а началось все с травм ведущих игроков. Пару матчей были проиграны на флажке, с каждым последующим приходилось все труднее. Даже теперь, когда игроки постепенно начали возвращаться, команда не может встать на победные рельсы. Взять последний домашний поединок с «Автодором». Наконец, болельщики увидели слаженные командные действия и уверенную игру. Хозяева долгое время выигрывали, хотя и не могли создать большого преимущества. Тем не менее казалось ход матча под контролем. Но стоило гостям сделать небольшой рывок, как все перевернулось с ног на голову. Уже за две минуты до конца основного времени матча «Пари НН» уступал десять очков и был по сути деморализован. Команде нужна встряска, пока все игроки вернутся в строй можно надолго увязнуть в подвале турнирной таблицы. Есть небольшая надежда, что в Самаре получится сыграть лучше. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода»:

08.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

— 65 : 04.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

— «Пари Нижний Новгород» — : 64 29.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 77 : 81

В прошлом сезоне результаты матчей команд были противоположными и удивительными. «Самара» выиграла у «Пари НН» с разгромным счетом в плюс 38, а затем нижегородцы ответили почти той же монетой в Самаре — плюс 23. В предстоящем поединке хозяева явные фавориты. Букмекеры предлагают на их победу коэффициент 1,26, на победу гостей коэффициент 3,50.