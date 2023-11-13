Михаил Булгаков
Автор

«Самара» — «Пари Нижний Новгород», 13.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Александр Гудумак
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Дворец спорта Самара Дворец спорта Самара
Самара Самара
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 13.11.2023 в 18:30 по МСК.

Игра пройдет в Самаре, СКК «Дворец Спорта», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТМ 154,5

«Самара» еще пару недель назад отличалась вполне стабильной игрой и даже удивляла. Именно волжане нанесли первое поражение в сезоне чемпиону, причем набрали более ста очков. Но складывается такое впечатление, что игроки растратили а том матче весь запас сил и эмоций и никак не могут восстановиться. После матча с УНИКСом волжане находились вверху турнирной таблицы, имели в активе четыре победы при двух поражениях, но затем проиграли три матча подряд. Причем после первых двух домашних случился выезд в Москву и матч против ЦСКА. Сейчас мало команд лиги могут доставить проблемы армейцам, не получилось и у «Самары». Хотя гости постарались повторить подвиг в матче с чемпионом и уже на стартовом отрезке повели со счетом 7 : 2. Хорошо проявил себя нападающий Александр Гудумак. Однако затем инициатива перешла к хозяевам, который планомерно наращивали свое преимущество, и уже к перерыву самарцы проигрывали десять очков. Вроде, достаточно сделать один рывок и счет сравняется, но против армейцев такое правило работает редко. Рывок получился, только у хозяев. «Самара» позволила провести армейцам несколько результативных атак, и все в матче стало ясно. Из плюсов хорошая игра на подборе, волжане даже превзошли хозяев. Минус — всего лишь чуть более 50 процентов попаданий со штрафной линии. Результаты последних матчей «Самары»:

  • 08.11.2023. ЦСКА — «Самара» — 94 : 76
  • 04:11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86
  • 28:10.2023. «Самара» — «Локомотив-Кубань» — 83 : 90

Нижегородцы испытывают серьезные проблемы. У команды настолько все плохо, что ее серия из пяти поражений подряд стала второй по продолжительности после беспросветного выступления «Минска». Но белорусская команда отдельный случай. «Пари НН» попал в игровую и психологическую яму, второе вытекало из первого, а началось все с травм ведущих игроков. Пару матчей были проиграны на флажке, с каждым последующим приходилось все труднее. Даже теперь, когда игроки постепенно начали возвращаться, команда не может встать на победные рельсы. Взять последний домашний поединок с «Автодором». Наконец, болельщики увидели слаженные командные действия и уверенную игру. Хозяева долгое время выигрывали, хотя и не могли создать большого преимущества. Тем не менее казалось ход матча под контролем. Но стоило гостям сделать небольшой рывок, как все перевернулось с ног на голову. Уже за две минуты до конца основного времени матча «Пари НН» уступал десять очков и был по сути деморализован. Команде нужна встряска, пока все игроки вернутся в строй можно надолго увязнуть в подвале турнирной таблицы. Есть небольшая надежда, что в Самаре получится сыграть лучше. Результаты последних матчей «Нижнего Новгорода»:

  • 08.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75
  • 04.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64
  • 29.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 77 : 81

В прошлом сезоне результаты матчей команд были противоположными и удивительными. «Самара» выиграла у «Пари НН» с разгромным счетом в плюс 38, а затем нижегородцы ответили почти той же монетой в Самаре — плюс 23. В предстоящем поединке хозяева явные фавориты. Букмекеры предлагают на их победу коэффициент 1,26, на победу гостей коэффициент 3,50.

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