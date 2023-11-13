Михаил Булгаков
Автор

«Автодор» — «Зенит», 13.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Миленко Богичевич
ДС Кристалл ДС Кристалл
Автодор Автодор
Трент Фрэйзер
Зенит Зенит
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Доминик Мавра
Винс Хантер
Василие Пушица
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 13.11.2023 в 18:00 по МСК.

Игра пройдет в Саратове, ДС Кристалл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+9,5), ТБ 153,5

Видимо рано стали записывать «Автодор» в аутсайдеры. То есть, саратовцы пока по-прежнему находятся внизу турнирной таблицы, но после серии поражений команда поехала сначала в в Самару, затем в Нижний Новгород и впервые в сезоне выиграла два матча подряд, да еще и на выезде. Правда, по ходу последнего матча долгое время ничего не говорило о том, что «Автодор» увезет из Нижнего победу. Саратовцы проигрывали вплоть до начала четвертой четверти, но функции лидера взял на себя Доминик Мавра. Его точные броски и результативные передачи позволили выровнять ситуацию на площадке, а тут и партнеры подтянулись. Команда перехватила инициативу и на заключительный перерыв ушла проигрывая всего два очка. В последней четверти «Автодор» сразу совершил рывок со счетом 8 : 0 и повел в счете. Нижегородцы от такого удара уже не оправились. Надо отдать должное сербскому защитнику Василие Пушице, который набрал 14 очков и 10 из них пришлись на четвертую четверть. Доминик Мавра набрал 16 очков и сделал 8 результативных передач. Тренер Миленко Богичевич отметил характер своей команды и выразил надежду, что она пережила сложный период. Результаты последних матчей «Автодора»:

  • 08.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75
  • 04.11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86
  • 29.10.2023. «Автодор» — УНИКС — 72 : 82

У «Зенита» завершилась домашняя серия из трех матчей, в которой они одержали две победы и проиграли УНИКСу. В Саратов команда из Северной столицы едет в хорошем настроении, поскольку одержала убедительную победу над ПАРМОЙ и визуально не потратила слишком много усилий. В матче с пермяками тренеры хозяев сделали ставку на трехочковые броски и не прогадали. В то время как игроки ПАРМЫ искали счастья в быстрых проходах и не всегда удачно, «Зенит» набирал очки и завершил первую половину игры в свою пользу со счетом 44 : 29. Роль лидера взял на себя центровой Винс Хантер, за чуть более чем 27 минут американец набрал 20 очков и сделал 11 подборов, это его первый дабл-дабл в сезоне. Его порыв поддержали другие игроки. В заключительной четверти хорошо себя проявил разыгрывающий Трент Фрэйзер, у него в итоге 16 набранных очков. «Зенит» выиграл с преимуществом 20+ очков и постепенно подтягивается к группе лидеров, но выезд в Саратов обещает быть очень сложным. Главный тренер Хавьер Паскуаль на пресс-конференции выразил оптимизм, что с такой игрой его команде не будет страшен ни один соперник. Результаты последних матчей «Зенита»:

  • 08.11.2023. «Зенит» — ПАРМА — 78 : 54
  • 05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93
  • 27.10.2023. «Зенит» — «Енисей» — 80 : 77

В прошлом сезоне «Зенит» съездил в Саратов очень неудачно. Команда с берегов Невы потерпела поражение с двузначным счетом, об этом следует помнить. Саратовцы сейчас абсолютно непредсказуемы и при такой игре как в Нижнем Новгороде способны преподнести сюрприз. Букмекеры так не считают и предлагают на победу хозяев коэффициент 4,49, успех «Зенита» оценивается коэффициентом 1,20.

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