«Автодор» — «Зенит», 13.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 13.11.2023 в 18:00 по МСК.

Игра пройдет в Саратове, ДС Кристалл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+9,5), ТБ 153,5

Видимо рано стали записывать «Автодор» в аутсайдеры. То есть, саратовцы пока по-прежнему находятся внизу турнирной таблицы, но после серии поражений команда поехала сначала в в Самару, затем в Нижний Новгород и впервые в сезоне выиграла два матча подряд, да еще и на выезде. Правда, по ходу последнего матча долгое время ничего не говорило о том, что «Автодор» увезет из Нижнего победу. Саратовцы проигрывали вплоть до начала четвертой четверти, но функции лидера взял на себя Доминик Мавра. Его точные броски и результативные передачи позволили выровнять ситуацию на площадке, а тут и партнеры подтянулись. Команда перехватила инициативу и на заключительный перерыв ушла проигрывая всего два очка. В последней четверти «Автодор» сразу совершил рывок со счетом 8 : 0 и повел в счете. Нижегородцы от такого удара уже не оправились. Надо отдать должное сербскому защитнику Василие Пушице, который набрал 14 очков и 10 из них пришлись на четвертую четверть. Доминик Мавра набрал 16 очков и сделал 8 результативных передач. Тренер Миленко Богичевич отметил характер своей команды и выразил надежду, что она пережила сложный период. Результаты последних матчей «Автодора»:

08.11.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 65 : 75

— 65 : 04.11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

— 74 : 29.10.2023. «Автодор» — УНИКС — 72 : 82

У «Зенита» завершилась домашняя серия из трех матчей, в которой они одержали две победы и проиграли УНИКСу. В Саратов команда из Северной столицы едет в хорошем настроении, поскольку одержала убедительную победу над ПАРМОЙ и визуально не потратила слишком много усилий. В матче с пермяками тренеры хозяев сделали ставку на трехочковые броски и не прогадали. В то время как игроки ПАРМЫ искали счастья в быстрых проходах и не всегда удачно, «Зенит» набирал очки и завершил первую половину игры в свою пользу со счетом 44 : 29. Роль лидера взял на себя центровой Винс Хантер, за чуть более чем 27 минут американец набрал 20 очков и сделал 11 подборов, это его первый дабл-дабл в сезоне. Его порыв поддержали другие игроки. В заключительной четверти хорошо себя проявил разыгрывающий Трент Фрэйзер, у него в итоге 16 набранных очков. «Зенит» выиграл с преимуществом 20+ очков и постепенно подтягивается к группе лидеров, но выезд в Саратов обещает быть очень сложным. Главный тренер Хавьер Паскуаль на пресс-конференции выразил оптимизм, что с такой игрой его команде не будет страшен ни один соперник. Результаты последних матчей «Зенита»:

08.11.2023. «Зенит» — ПАРМА — 78 : 54

— ПАРМА — : 54 05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93

— 83 : 27.10.2023. «Зенит» — «Енисей» — 80 : 77

В прошлом сезоне «Зенит» съездил в Саратов очень неудачно. Команда с берегов Невы потерпела поражение с двузначным счетом, об этом следует помнить. Саратовцы сейчас абсолютно непредсказуемы и при такой игре как в Нижнем Новгороде способны преподнести сюрприз. Букмекеры так не считают и предлагают на победу хозяев коэффициент 4,49, успех «Зенита» оценивается коэффициентом 1,20.