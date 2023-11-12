МБА — «Минск», 12.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 12.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+16,5), ТБ 156,5

МБА несмотря на симпатичную игру, которую показывает команда, перед матчем с «Минском» оказалась среди аутсайдеров. В Москву приехал «Енисей», который, напротив, стремился приблизиться к лидерам. Все прогнозы указывали на то, что предстоит матч равных соперников, букмекеры предлагали одинаковые коэффициенты на победу каждой вплоть до сотых долей. Москвичи начали по-хозяйски, причем те кто сразу ожидал увидеть очередной перфоманс лидера сибиряков Ксавьера Рэтана-Мэйса, оказались обманутыми. Вместо этого отличное начало удалось нападающему хозяев Максиму Барашкову. Он набрал в первой четверти десять очков и обеспечил превосходство своей команде. Рэтан-Мэйс «проснулся» во второй четверти и к большому перерыву не только догнал Барашкова по очкам, но и вышел вперед. Другое дело, что МБА вел в счете с преимуществом в три очка. Для такой игры и равных соперников это вообще ничто. Попытки уйти в отрыв у ассоциации не получались, но и гостям они не позволяли создать преимущество. Рэтана-Мэйса по большому счету сдержать не удалось, к тому же в концовке отлично проявил себя центровой красноярцев Микаэл Хопкинс. Барашков, в свою очередь, все 18 очков набрал только в первой половине матча.

09.11.2023. МБА — «Енисей» — 80 : 85

— 80 : 05.11.2023. МБА — «Астана» — 101 : 78

— «Астана» — : 78 01.11.2023. МБА — ПАРМА — 79 : 83

После поражения от «Енисея» на послематчевой конференции главный тренер МБА Василий Карасев высказался в том духе, что «Минск» сейчас как раненый зверь и просто в матче с белорусской командой не бывает никому. Вот только она сама опровергает эти утверждения. Восемь поражений в восьми матчах, разница очков достигла у них уже минус 178, и практически каждому сопернику в игре с «Минском» приходится достаточно легко. Нельзя сказать, что все поединки проходные, но в столице Беларуси точно. Смог доказать это и «Уралмаш», который приехал в Минск в минувшую среду. Лишь двух очков не хватило гостям, чтобы баскетболисты из столицы Беларуси в очередной раз получили минус 30. Уже на старте хозяева проигрывали со счетом 2 : 12. Главный тренер Ростислав Вергун взял тайм-аут, на короткое время это помогло, команда сократила разрыв в счете до минус четырех очков. Но затем уральцы уходили в отрыв все дальше и дальше. Если вверху турнирной таблицы сохраняется интрига, проиграет ли ЦСКА и когда, то тоже самое можно сказать отношении «Минска» с точностью до наоборот — выиграет ли команда Вергуна и когда. Такими темпами дальше останется просто получать удовольствие от баскетбола и забыть, что ты выступаешь в Единой лиге.

07:11.2023. «Минск» — «Уралмаш» — 73 : 101

— 73 : 02.11.2023. «Руна» — «Минск» — 71 : 53

— «Минск» — : 53 25.10.2023. ЦСКА — «Минск» — 112 : 84

В прошлом сезоне, когда МБА дебютировала в Единой лиге, команда одержала две легких победы над минчанами. Разгромов не было, но преимущество в обоих случаях было двузначным. Наверняка что-то подобное мы увидим в предстоящей игре. Некоторые букмекерские конторы не предлагают ставки на выигрыш с овертаймом, только на исход. В этом случае коэффициент на победу МБА — 1,05, на победу «Минска» — 10,50.