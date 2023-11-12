ЦСКА — «Локомотив-Кубань», 12.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 12.11.2023 в 16:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Мегаспорт, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+6,5), ТБ 166,5

ЦСКА — царь горы, и пока не видно ту команду, которая может хотя бы немного подвинуть армейцев. Девять побед в девяти матчах. Кто-то надеялся, что сопротивление москвичам окажет на своей площадке «Зенит». Не вышло и теперь впереди еще один лидер предыдущего сезона «Локомотив-Кубань». В памяти свежа драматичная полуфинальная серия прошлого плей-офф из семи поединков, в которой южане взяли верх. Кроме того, ЦСКА в сентябре уступил южанам в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, причем в овертайме, и, конечно, команда Эмила Райковича захочет взять реванш. В минувшую среду москвичи принимали на своем паркете «Самару». Волжане находятся в середине турнирной таблицы, но настроились на матч очень серьезно и с первых минут повели со счетом 7 : 2. Хозяева быстро пришли в себя, совершили несколько дальних попаданий, вернули себе инициативу, а после первой четверти вели со счетом 28 : 19. В дальнейшем они только наращивали свое преимущество. Каждую четверть ЦСКА выиграл и только в одной набрал менее 20 очков. Особо следует отметить игру нападающего Каспера Уэйра, в активе которого 29 очков. У армейцев на площадку смог выйти каждый игрок, заявленный на поединок.

08.11.2023. ЦСКА — «Самара» — 94 : 76

— «Самара» — : 76 03:11.2023. «Уралмаш» — ЦСКА — 73 : 86

— 73 : 28.10.2023. ЦСКА — «Астана» — 96 : 66

После трех побед подряд было видно, что у «Локомотива-Кубани» игра постепенно налаживается, стали работать все игровые связи, и команда начала подниматься вверх по турнирной таблице. Но последовал выезд в столицу Казахстана, где случилось поражение, причем вполне закономерное. «Астана» обманчивый соперник. Кажется, что если казахстанцы один-другой раз проиграли минус 20, то это говорит о их слабости. Но на своем паркете команда преображается, и для победы нужно прилагать усилия причем на протяжении всего матча. Игроки «Локомотива-Кубани» прекрасно понимали, что расслабляться нельзя и начали матч с столице Казахстана очень уверенно. Вновь, как это часто бывает в последних играх, блистал лидер кубанцев Девон Акун-Перселл. В первой четверти из 24 командных очков на его счету было уже 13. Порыв нападающего подхватили другие игроки, и южане после первой половины матча выигрывали с преимуществом в 12 очков. Что с ними произошло дальше трудно поддается объяснению. В третьей четверти краснодарцы набрали всего 4 очка, это антирекорд чемпионата за отдельный десятиминутный отрезок игры. Хозяева поймали кураж и догнать их было уже сложно. Получается, что железнодорожники сами преподнесли «Астане» победу на блюдечке.

09.11.2023. «Астана» — «Локомотив-Кубань» — 78 : 68

— «Локомотив-Кубань» — : 68 04:11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

— «Пари Нижний Новгород» — : 64 28.10.2023. «Самара» — «Локомотив-Кубань» — 83 : 90

В матче с ЦСКА любая расслабленность будет стоить победы, не говоря уже о том, если соперник играет плохо целые отрезки матчей. Все основные игроки краснодарцев сейчас у тренера в наличии, настрой тоже должен быть серьезный. «Локомотив-Кубань» попытается дать бой армейцам, хотя букмекеры считают, что не получится. Коэффициент на победу ЦСКА — 1,26, успех краснодарцев оценивается коэффициентом 3,78.