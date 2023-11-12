ПАРМА — УНИКС, 12.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 12.11.2023 в 14:30 по МСК.

Игра пройдет в Перми, УДС «Молот», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+11,5), ТБ 155,5

В Перми встретятся команды, проигравшие свои последние матчи. ПАРМЕ сложнее. Место в турнирной таблице они занимают среди аутсайдеров. После относительно неплохого старта игра у пермяков несколько разладилась. Победа в Москве над МБА возродила надежды болельщиков на продолжение, но потом был неудачный выезд в Красноярск, следом перемещение на северо-запад и еще одно поражение от «Зенита». Часто команда Евгения Пашутина делает ставку на дальние попадания. Например, в матчах с МБА и «Енисеем» попыток атаковать из-за трехочковой дуги было не менее тридцати. Видимо тренер посчитал, что в такой перестрелке шансов на победу в Санкт-Петербурге у его команды будет минимум и задачей игроков стало позиционное нападение. Но в таком случае должна быть хорошо отлажена командная игра с массой передач и открываний. В итоге ставка не сработала, в чем признался на послематчевой конференции сам Пашутин. Он посетовал, что в нападении у его игроков всего 6 результативных передач и полное преимущество «Зенита» по подборам. Если еще учесть, что хозяевам удавались трехочковые попадания, то ПАРМА была обречена. В итоге на протяжении всего матча гости проигрывали и в итоге уступили более чем 20 очков.

08.11.2023. «Уралмаш» — ПАРМА — 78 : 54

— ПАРМА — : 54 04.11.2023. «Енисей» — ПАРМА — 92 : 84

— ПАРМА — : 84 01:11.2023. МБА — ПАРМА — 79 : 83

УНИКС потерпел второе поражение в чемпионате, причем на этот раз на своей площадке от новичка — московской «Руны». Причем такого исхода ничего не предвещало. Казанцы приехали домой после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге и были полны решимости продлить победную серию до четырех матчей. Проблема в том, что и «викинги» вышли на матч с сумасшедшим настроем. На стартовом отрезке казанцы повели со счетом 7 : 2, но гости ответили рывком 13 : 0, что и предопределило дальнейших ход поединка. УНИКС вынужден был постоянно отыгрываться, сталкиваясь с решительным и жестким сопротивлением. К тому же не пошло одно из основных оружий чемпиона — его трехочковые. В первой четверти хозяева реализовали два трехочковых броска, а потом смазали 12 подряд. Все это приводило к новым атакам москвичей. Гости заставляли соперника нервничать, спешить и совершать массу необдуманных действий. В итоге они совершили 17 потерь за матч. Тем не менее чемпион есть чемпион, и в самой концовке у казанцев был шанс спасти поединок во многом благодаря усилиям Ненада Димитриевича, но не удалось. Македонский разыгрывающий стал лучшим игроком команды, набрав 26 очков. На счету Луи Лабери даже дабл-дабл, но этого все равно оказалось мало.

09.11.2023. УНИКС — «Руна» — 83 : 86

— 83 : 05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93

— 83 : 02.11.2023. УНИКС — «Астана» — 96 : 65

В прошлом сезоне ПАРМА с учетом четвертьфинала плей-офф сыграла пять матчей против УНИКСа и лишь в одном смогла оказать сопротивление. В регулярном чемпионате в Перми казанцам понадобился овертайм, чтобы сломить сопротивление хозяев. Однако сейчас после поражения УНИКС приедет рвать и метать. Букмекеры отдают безоговорочное преимущество чемпиону, коэффициент — 1,13, на победу ПАРМЫ коэффициент 5,20.