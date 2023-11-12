Михаил Булгаков
Автор

ПАРМА — УНИКС, 12.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Евгений Пашутин Евгений Пашутин
Ненад Димитриевич
УДС Молот УДС Молот
Парма Парма
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Луи Лабери Луи Лабери
УНИКС УНИКС
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 12.11.2023 в 14:30 по МСК.

Игра пройдет в Перми, УДС «Молот», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+11,5), ТБ 155,5

В Перми встретятся команды, проигравшие свои последние матчи. ПАРМЕ сложнее. Место в турнирной таблице они занимают среди аутсайдеров. После относительно неплохого старта игра у пермяков несколько разладилась. Победа в Москве над МБА возродила надежды болельщиков на продолжение, но потом был неудачный выезд в Красноярск, следом перемещение на северо-запад и еще одно поражение от «Зенита». Часто команда Евгения Пашутина делает ставку на дальние попадания. Например, в матчах с МБА и «Енисеем» попыток атаковать из-за трехочковой дуги было не менее тридцати. Видимо тренер посчитал, что в такой перестрелке шансов на победу в Санкт-Петербурге у его команды будет минимум и задачей игроков стало позиционное нападение. Но в таком случае должна быть хорошо отлажена командная игра с массой передач и открываний. В итоге ставка не сработала, в чем признался на послематчевой конференции сам Пашутин. Он посетовал, что в нападении у его игроков всего 6 результативных передач и полное преимущество «Зенита» по подборам. Если еще учесть, что хозяевам удавались трехочковые попадания, то ПАРМА была обречена. В итоге на протяжении всего матча гости проигрывали и в итоге уступили более чем 20 очков. 

  • 08.11.2023. «Уралмаш» — ПАРМА — 78 : 54
  • 04.11.2023. «Енисей» — ПАРМА — 92 : 84
  • 01:11.2023. МБА — ПАРМА — 79 : 83

УНИКС потерпел второе поражение в чемпионате, причем на этот раз на своей площадке от новичка — московской «Руны». Причем такого исхода ничего не предвещало. Казанцы приехали домой после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге и были полны решимости продлить победную серию до четырех матчей. Проблема в том, что и «викинги» вышли на матч с сумасшедшим настроем. На стартовом отрезке казанцы повели со счетом 7 : 2, но гости ответили рывком 13 : 0, что и предопределило дальнейших ход поединка. УНИКС вынужден был постоянно отыгрываться, сталкиваясь с решительным и жестким сопротивлением. К тому же не пошло одно из основных оружий чемпиона — его трехочковые. В первой четверти хозяева реализовали два трехочковых броска, а потом смазали 12 подряд. Все это приводило к новым атакам москвичей. Гости заставляли соперника нервничать, спешить и совершать массу необдуманных действий. В итоге они совершили 17 потерь за матч. Тем не менее чемпион есть чемпион, и в самой концовке у казанцев был шанс спасти поединок во многом благодаря усилиям Ненада Димитриевича, но не удалось. Македонский разыгрывающий стал лучшим игроком команды, набрав 26 очков. На счету Луи Лабери даже дабл-дабл, но этого все равно оказалось мало. 

  • 09.11.2023. УНИКС — «Руна» — 83 : 86
  • 05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93
  • 02.11.2023. УНИКС — «Астана» — 96 : 65

В прошлом сезоне ПАРМА с учетом четвертьфинала плей-офф сыграла пять матчей против УНИКСа и лишь в одном смогла оказать сопротивление. В регулярном чемпионате в Перми казанцам понадобился овертайм, чтобы сломить сопротивление хозяев. Однако сейчас после поражения УНИКС приедет рвать и метать. Букмекеры отдают безоговорочное преимущество чемпиону, коэффициент — 1,13, на победу ПАРМЫ коэффициент 5,20.

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