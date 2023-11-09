МБА — «Енисей», 9.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 9.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-2,5), ТМ 161,5

Многие скажут, что самый интересный поединок дня 9 ноября пройдет в Казани, но наш совет, уделить пристальное внимание матчу в Москве между МБА и «Енисеем». У МБА продолжается домашняя серия из пять матчей. Ранее они в двух из трех выиграли, впереди «Енисей», а затем «Минск». Если в прошлом сезоне в обоих этих матчах можно было рассчитывать на победу, то теперь красноярская команда серьезно усилилась. Московской ассоциации, напротив, приходится пока сложно. До начала домашней серии в активе была всего одна победа. Вокруг пошли разговоры о синдроме новичка, когда второй сезон дебютант соревнований проводит хуже, чем первый. МБА по-прежнему сталкивается с трудностями. После сложного победного матча с «Руной» последовало поражение от ПАРМЫ. Но затем в поединке с «Астаной» баскетболисты Василия Карасева показали все, на что способны, а, главное, полностью выполнили установку тренера. МБА стала третьей командой чемпионата, преодолевшей рубеж в сто набранных очков за матч и к тому же смогла показать красивый баскетбол. В качестве бонуса удалось улучшить рекорд чемпионата по набранным очкам в одной четверти — 35. Ранее он принадлежал УНИКСу — 33 очка. Результаты последний матчей МБА перед вами:

05.11.2023. МБА — «Астана» — 101 : 78

— «Астана» — : 78 01.11.2023. МБА — ПАРМА — 79 : 83

— 79 : 23.10.2023. МБА — «Руна» — 86 : 84

В адрес «Енисея» прозвучало уже столько хвалебных эпитетов, что как бы команду Йовицы Арсича совсем не перехвалили. Почивать на лаврах в любом случае не придется. График матчей плотный, к тому же четыре победы из пяти одержаны на своей площадке. В гостях пока получается хуже. В последнем матче красноярцы принимали ПАРМУ, которая горела желанием выиграть. Перед поединком лидер хозяев Ксавьер Рэтан-Мэйс получил приз лучшего игрока октября. Было за что, игрок лидирует по результативности и уже дважды обновляет рекорды по набранным очкам. Ранее на его счету было 38 баллов в поединке с «Автодором», в матче с ПАРМОЙ канадец набрал 42 очка, и это вообще третий результат в истории лиги. Рекорд принадлежит Стевану Еловацу, который набрал 49 очков за «Пари Нижний Новгород». Тут у Рэтана-Мэйса все впереди. Интересный факт, в прошлом сезоне с учетом плей-офф было сыграно 229 матчей, и ни один игрок в них не смог набрать 35 очков. Ксавьер на восемь игр сделал это дважды. Ладно бы он один бил рекорды. Нападающий Микаэл Хопкинс сделал 11 подборов на чужом щите, это повторение лучшего достижения лиги. В 2014 году такой же результат показал игрок «Красных Крыльев» Витаутас Шаракаускас. Результаты последних поединков «Енисея»:

04.11.2023. «Енисей» — ПАРМА — 92 : 82

— ПАРМА — : 82 27.10.2023. «Зенит» — «Енисей» — 80 : 77

— «Енисей» — : 77 22.10.2023. «Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 88 : 83

В предстоящем матче сложно отдать предпочтение какой-то из команд. В игре сибиряков многое зависит от лидеров. Если они в ударе, то могут выиграть у любого. В прошлом сезоне команды обменялись победами на своих площадках, правда, «Енисей» в Красноярске выиграл только в овертайме. До дополнительной пятиминутки может дойти и в этой игре. Букмекеры не видят фаворита, коэффициент одинаковый на победу одного и другого клуба — 1,90.