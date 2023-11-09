УНИКС — «Руна», 9.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 9.11.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Казани, Баскет-Холл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+12,5), ТМ 162,5

Безусловно, нас ждет центральный поединок всего игрового дня, если не всей недели. УНИКС с каждой игрой подтверждает свои чемпионские амбиции, задача команды на сезон одна — защитить титул. В свою очередь, новичок чемпионата «Руна» уже показала себя с отличной стороны и ворвалась в число лидеров. Казанцы будут экзаменовать гостей. Пока только «Самара» заставила коллектив Велимира Перасовича сложить оружие. В остальном УНИКС практически безупречен. Команда самая результативная в чемпионате, лидирует по проценту попадания трехочковых бросков и делит первое место с той же «Руной» по проценту двухочковых попаданий. С наиболее принципиальными соперниками казанцы сыграли отлично. В первом же матче чемпионата разгромили «Локомотив-Кубань», а на прошлой неделе в очередной раз продемонстрировали уверенную игру в гостях против «Зенита». Тем более сине-бело-голубые считаются неудобным соперником для УНИКСа. Перед этим баскетболисты из Татарстана проиграли в Санкт-Петербурге пять матчей подряд. Но любая серия когда-нибудь заканчивается. Самое главное, что все лидеры в строю и показывают результативный баскетбол, при этом никто не тянет одеяло на себя. Результаты трех последних матчей УНИКСа:

05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93

— 83 : 02.11.2023. УНИКС — «Астана» — 96 : 65

— «Астана» — : 65 29.10.2023. «Автодор» — УНИКС — 72 : 82

У «Руны» пока только два поражения, москвичи показали, что уверенно играют против потенциально равных соперников, но с лидерами прошлого сезона «викинги» еще не встречались ни разу, а амбиции на выход в плей-офф нужно подтверждать постоянно. Календарь оказался благосклонен на старте к москвичам еще и в том плане, что из семи поединков они пять сыграли на своей площадке, а первая выездная серия из трех матчей ждет команду только в декабре. Но до этого еще далеко. На прошлой неделе «Руна» принимала безоговорочного аутсайдера «Минск». В победе хозяев практически никто не сомневался, но удивил результат. Впервые в матче чемпионата обеими командами было набрано всего 124 очка. Впрочем, претензии нужно предъявлять к минчанам, которые являются самой малорезультативной командой лиги. Преимущество «викингов» над гостями оказалось достаточно большим, но еще перед последней четвертью они выигрывали только восемь очков. Впрочем, если кто-то и надеялся на конкуренцию со стороны минчан, то напрасно — 16 : 6 в пользу «Руны» в заключительном отрезке и пятая победа в активе. У Джеремайи Хилла дабл-дабл — 23 очка плюс 10 подборов. Результаты последних матчей московской команды:

02.11.2023. «Руна» — «Минск» — 71 : 53

— «Минск» — : 53 23.10.2023. МБА — «Руна» — 86 : 84

— «Руна» — : 84 18.10.2023. «Руна» — ПАРМА — 70 : 64

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган рад очередному успеху своих подопечных, но он прекрасно осознает, что команду ожидает в Казани. На пресс-конференции он посетовал на травмы некоторых игроков. Желание ли это подстелить соломку, узнаем уже по ходу поединка. Букмекеры считают, что не то что соломка, а даже пуховая перина ни на что не повлияет. На победу хозяев коэффициент 1,05, на победу гостей — 7,80.