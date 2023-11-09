«Астана» — «Локомотив-Кубань», 9.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 9.11.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Астане, Велотрек «Сарыарка», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+11,5), ТБ 162,5

«Астана» пока провела меньше всех матчей в чемпионате — шесть, и стабильностью выступлений коллектив Олега Киселева похвастаться не может. После двух побед подряд последовала выездная серия, которая привела к трем подряд поражениям. Видно, что казахстанцы не так безнадежны как в прошлом сезоне, но на дистанции может сказаться длина скамейки, которая у «Астаны» очень короткая. Поражения от ЦСКА и УНИКСа вполне объяснимы, причем оба практически с одинаковым счетом. Но, учитывая до этого победы астанинцев над «Автодором» и «Пари НН», болельщики в матче с московской МБА рассчитывали на другой исход. Но все сразу пошло не так. Первая четверть оказалась и вовсе провальной. В какой-то иной ситуации команду можно было бы похвалить за набранные 19 очков, но ведь пропущено было 35, а на большой перерыв команды ушли с преимуществом плюс 20 в пользу хозяев. Как всегда лучшими у «Астаны» были Ройс Хэмм, набравший 22 очка и Маркелл Джонсон, на его счету 17 очков. Все остальные игроки набрали столько же очков, сколько эти двое. Впереди «Локомотив-Кубань», и хозяев ждет еще более сложный матч. Результаты последних поединков «Астаны»:

05:11.2023. МБА — «Астана» — 101 : 78

— «Астана» — : 78 02.11.2023. УНИКС — «Астана» — 96 : 65

— «Астана» — : 65 28.10.2023. ЦСКА — «Астана» — 96 : 66

Краснодарцы сейчас на подъеме. Совсем недавно железнодорожники были одними из аутсайдеров, но выдали победную серию и поднялись в середину турнирной таблицы. Залогом успеха стало возвращение в строй травмированных игроков. Появилось пространство для ротации, и в конце недели нас ждет очень интересный поединок, в котором «Локомотив-Кубань» поедет в гости к ЦСКА. Минувший матч против «Нижнего Новгорода» стал для кубанской команды одним из самых легких в чемпионате. Уже в первой половине матча хозяева создали комфортное двузначное преимущество по очкам и в дальнейшем только наращивали его. В итоге победа с разницей плюс 25 очков, ранее самый крупный разрыв в счете был плюс 7 в матче с МБА. Отлично проявили себя игроки скамейки, которые общими усилиями принесли 64 очка. Самым результативным в составе железнодорожников стал Девон Акун-Перселл, набравший 21 очко. Нападающий провел всего три игры, но он уже второй в команде по средней результативности и по коэффициенту эффективности. Представляется, что неудачи первых недель для «Локомотива-Кубани» остались позади, и теперь нужно только подтвердить этот вывод в столице Казахстана. Результаты трех последних матчей краснодарцев:

04:11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

— «Пари Нижний Новгород» — : 64 28.10.2023. «Самара» — «Локомотив-Кубань» — 83 : 90

— 83 : 22.10.2023. «Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 69 : 67

Перед выездной серией у «Астаны» было в активе две победы и одно поражение. Сейчас они резко ухудшили свое положение в турнирной таблице. Их соперник, напротив, находится на подъеме. Поэтому букмекеры считают, что «Локомотив-Кубань» продолжит победную серию. Коэффициент в пользу гостей — 1,11, коэффициент на победу хозяев — 5,70.