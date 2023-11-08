ЦСКА — «Самара», 8.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 8.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Мегаспорт, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+13,5), ТБ 163,5

ЦСКА безоговорочный лидер чемпионата со 100-процентным показателем в восьми матчах. Скорее всего, так будет продолжаться до матча с УНИКСом. В некоторых матчах армейцы дают усомниться в своем превосходстве, но затем переворачивают ход поединков и выигрывают их. Внешне, кажется, легко, но это результат отличных командных взаимодействий. Характерным в этом плане был матч с «Уралмашем». Новичок лиги впервые принимал на своей площадке многократного чемпиона Единой лиги и стремился показать все свои лучшие качества. Не обошлось без везения. С помощью точных трехочковых бросков хозяева долгое время играли на равных с красно-синими. Первая половина игры завершилась равным счетом 40 : 40. После перерыва в какой-то момент «Уралмаш» повел с преимуществом в 7 очков, но в рядах москвичей не было абсолютно никакой паники. Стоило лишь немного прибавить в защите, не дать на протяжении пяти минут хозяевам совершить ни одного результативного броска, и уже преимущество было у ЦСКА, которое он удержал до конца матча. Центровой армейцев Ливио Жан-Шарль, набрав 26 очков, обновил личный рекорд результативности в карьере. Результаты трех последний матчей ЦСКА:

03:11.2023. «Уралмаш» — ЦСКА — 73 : 86

— 73 : 28.10.2023. ЦСКА — «Астана» — 96 : 66

— «Астана» — : 66 25.10.2023. ЦСКА — «Минск» — 112 : 84

Самарскую команду вполне можно называть покорителями чемпиона. Только ей удалось нанести в этом сезоне поражение УНИКСу. В предстоящем поединке можно перевести слово «чемпион» во множественное число, хотя выиграть у ЦСКА на его площадке дело весьма сложное. «Самара» входит в число нескольких команд чемпионата, у которых равное число побед и поражений после восьми матчей. Могло быть и больше, но в домашнем матче волжане уступили «Автодору». Причем самарцы прекрасно знали, что гости имеют всего одну победу в чемпионате и крайне мотивированы. Но, удивительное дело, концентрация у хозяев практически отсутствовала. Минус 15 к большому перерыву, минус 20 по ходу последней четверти, и концовку команды уже просто доигрывали. Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович сказал, что у его команды возникают чисто психологические проблемы, когда что-то идет не так, и нужно прикладывать дополнительные усилия для победы. Но в предстоящем поединке дополнительные усилия точно понадобятся, да и на отсутствие концентрации сетовать уже не придется. Любая расслабленность в матче с ЦСКА грозит большими проблемами. Результаты трех последних матчей «Самары»:

04:11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

— 74 : 28:10.2023. «Самара» — «Локомотив-Кубань» — 83 : 90

— 83 : 22.10.2023. «Самара» — УНИКС — 104 : 93

Оба поединка в прошлом сезоне ЦСКА выиграл у «Самары» с комфортным преимуществом плюс 13 очков. Волжанам в целом не позавидуешь, из четырех последних матчей они в трех встречаются с полуфиналистами плей-офф прошлого сезона. Букмекеры считают, что шансов у гостей практически нет. На победу армейцев коэффициент 1,07, на победу «Самары» — 7,10.