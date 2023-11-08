«Зенит» — ПАРМА, 8.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 8.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге, КСК «Арена», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+14,5), ТМ 156,5

Идет шестая неделя чемпионата, а у одного из лидеров прошлого сезона «Зенита» пока только 50-процентный результат и место в середине турнирной таблицы. Картину сильно подпортило поражение на старте на своей площадке от «Уралмаша», остальные случились там, где проиграть вовсе не зазорно, два из трех в гостях от «Локомотива-Кубани» и дома от ЦСКА. В центральном матче прошлой недели чемпионата сине-бело-голубые принимали казанский УНИКС, который уже успел показать свою уязвимость в гостевом матче с «Самарой». «Зенит» начал активно, но казанцы подхватили темп, и долгое время на площадке шла равная борьба. Первая половина матча закончсилась с преимуществом гостей в 7 очков, а к заключительному перерыву «Зенит» уступал уже минус 10. Но до развязки оказалось еще далеко, потому что спустя несколько минут со старта четвертой четверти счет уже был равным, а потом хозяева и вовсе вышли вперед. У болельщиков появились мысли о волевой победе, но казанцы показали, что могут справляться с любыми трудностями, и в концовке «Зенит» проиграл все те же десять очков. Тренер команды Хавьер Паскуаль посетовал на травмы у некоторых игроков и неважную игру на подборе. Результаты последних матчей «Зенита»:

05.11.2023. «Зенит» — УНИКС — 83 : 93

— 83 : 27.10.2023. «Зенит» — «Енисей» — 80 : 77

— «Енисей» — : 77 22.10.2023. «Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 69 : 67

После весьма болезненного поражения в первом уральском дерби Единой лиги ВТБ на своей площадке от «Уралмаша» пермяки собрались и выиграли в Москве у МБА. Однако затем пришлось совершать перелет в Красноярск, в самую дальнюю восточную точку чемпионата. К тому же играть пришлось, пожалуй, с самым пока главным открытием турнира красноярским «Енисеем», который до этого не проиграл ни в одном из трех домашних матчей. В первой половине уральцы ничего не могли поделать с лидером сибиряков Ксавьером Рэтаном-Мэйсом. В итоге ПАРМА к большому перерыву проигрывала минус 14. Тем не менее зрители смогли увидеть потенциал команды, третью четверть гости выиграли со счетом 27 : 17 и затем вплотную приблизились к «Енисею». В заключительной десятиминутке вновь не удалось сдержать лидеров хозяев, и все завершилось достойным поражением. В нападении ПАРМА показала себя очень хорошо. Айзейя Риз оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач, у Ричарда Соломона 13 очков и 7 подборов. При этом игра пермяков в защите оставляет желать лучшего, о чем сказал на пресс-конференции главный тренер команды Евгений Пашутин. Результаты последних поединков ПАРМЫ:

04.11.2023. «Енисей» — ПАРМА — 92 : 84

— ПАРМА — : 84 01:11.2023. МБА — ПАРМА — 79 : 83

— 79 : 25.10.2023. ПАРМА — «Уралмаш» — 74 : 78

ПАРМА продолжает выездное турне и перемещается теперь уже с Востока на Северо-Запад страны, где после поражения от УНИКСа хозяевам нужна будет победа. В прошлом сезоне пермяки уступили в Санкт-Петербурге с разницей минус 31 очко. Вряд ли сейчас будет разгром, но фаворит очевиден. Букмекеры на победу «Зенита» предлагают коэффициент 1,09, успех ПАРМЫ оценивается коэффициентом 6,30.