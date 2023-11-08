Михаил Булгаков
Автор

«Пари Нижний Новгород» — «Автодор», 8.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Гленн Коузи
Доминик Мавра
Андрей Воронцевич Андрей Воронцевич
Автодор Автодор
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
Зоран Лукич Зоран Лукич
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 8.11.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-3,5), ТМ 156,5

«Пари НН» ударно начал сезон, одержал три победы подряд и одно время был одним из лидеров, имея ноль в графе «поражения». Но затем команда попала в зону турбулентности, вызванную травмами ведущих игроков, и за победной серией последовали четыре подряд проигранных матча. Просвета пока не видно. Причем началась серия с поражения на своей площадке от «Астаны», а завершилось все на данном этапе в Краснодаре. Проблемы с составом проявились наиболее красноречиво. Достаточно сказать, что вся скамейка «Локомотива-Кубани» набрала столько же очков, сколько нижегородцы общими усилиями в матче. Уже в первой четверти волжане позволили хозяевам создать солидный отрыв, а дальше игра шла с двузначной разницей в счете. Можно в очередной раз похвалить лидеров «Пари НН» Андрея Воронцевича и Гленна Коузи, но что толку, если помощи от остальных не очень много. Главный тренер Зоран Лукич в очередной раз сетует на то, что его молодые баскетболисты пока не могут играть на высоком на уровне, но чемпионат продолжается, какое-то время не будет Евгения Бабурина и Дмитрия Хвостова, а очки нужны прямо сейчас. Результаты трех последних матчей «Пари НН»:

  • 04.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64
  • 29.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 77 : 81
  • 22.10.2023. «Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 88 : 83

У «Автодора» была своя серия из четырех поражений. Правда, с одной стороны, в соперниках были ЦСКА и УНИКС, с другой, «Астана» и «Енисей», но как бы там ни было команда неожиданно оказалась в числе аутсайдеров, и положение тоже нужно было исправлять. Играть очередной матч пришлось с «Самарой», которая набрала хороший ход и имела положительную разницу побед и поражений. Но настрой саратовцев на поединок был очень решительный, что они доказали уже в первой четверти, выиграв ее с преимуществом в плюс 8. На большой перерыв команды ушли и вовсе при двузначном превосходстве «Автодора» в счете. В третьей четверти хозяева опомнились и попытались сократить отставание, но все тщетно. В заключительной четверти саратовцы и вовсе вели с преимуществом в 20 очков и завершили поединок уверенной победой. Гости были очень хороши на подборе, выиграв и свой, и чужой щит. Хорошо проявили себя лидеры команды. Приятно удивил Доминик Мавра. На его счету 4 трехочковых, стопроцентный показатель, хотя ранее у него было всего 3 удачных попытки из 30. Результаты последних матчей команды:

  • 04.11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86
  • 29.10.2023. «Автодор» — УНИКС — 72 : 82
  • 25.10.2023. «Астана» — «Автодор» — 75 : 62

В прошлом сезоне оба матча на первом этапе чемпионата выиграл «Пари НН», но конкретно сейчас, учитывая проблемы нижегородцев, у «Автодора» есть все шансы, чтобы одержать вторую подряд гостевую победу. Букмекеры отдают преимущество хозяевам, коэффициент — 1,56, у гостей — 2,44. Тот случай, когда стоит ставить на андердога и подстраховаться форой.

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