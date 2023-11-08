«Пари Нижний Новгород» — «Автодор», 8.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 8.11.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-3,5), ТМ 156,5

«Пари НН» ударно начал сезон, одержал три победы подряд и одно время был одним из лидеров, имея ноль в графе «поражения». Но затем команда попала в зону турбулентности, вызванную травмами ведущих игроков, и за победной серией последовали четыре подряд проигранных матча. Просвета пока не видно. Причем началась серия с поражения на своей площадке от «Астаны», а завершилось все на данном этапе в Краснодаре. Проблемы с составом проявились наиболее красноречиво. Достаточно сказать, что вся скамейка «Локомотива-Кубани» набрала столько же очков, сколько нижегородцы общими усилиями в матче. Уже в первой четверти волжане позволили хозяевам создать солидный отрыв, а дальше игра шла с двузначной разницей в счете. Можно в очередной раз похвалить лидеров «Пари НН» Андрея Воронцевича и Гленна Коузи, но что толку, если помощи от остальных не очень много. Главный тренер Зоран Лукич в очередной раз сетует на то, что его молодые баскетболисты пока не могут играть на высоком на уровне, но чемпионат продолжается, какое-то время не будет Евгения Бабурина и Дмитрия Хвостова, а очки нужны прямо сейчас. Результаты трех последних матчей «Пари НН»:

04.11.2023. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 89 : 64

— «Пари Нижний Новгород» — : 64 29.10.2023. «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 77 : 81

— 77 : 22.10.2023. «Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 88 : 83

У «Автодора» была своя серия из четырех поражений. Правда, с одной стороны, в соперниках были ЦСКА и УНИКС, с другой, «Астана» и «Енисей», но как бы там ни было команда неожиданно оказалась в числе аутсайдеров, и положение тоже нужно было исправлять. Играть очередной матч пришлось с «Самарой», которая набрала хороший ход и имела положительную разницу побед и поражений. Но настрой саратовцев на поединок был очень решительный, что они доказали уже в первой четверти, выиграв ее с преимуществом в плюс 8. На большой перерыв команды ушли и вовсе при двузначном превосходстве «Автодора» в счете. В третьей четверти хозяева опомнились и попытались сократить отставание, но все тщетно. В заключительной четверти саратовцы и вовсе вели с преимуществом в 20 очков и завершили поединок уверенной победой. Гости были очень хороши на подборе, выиграв и свой, и чужой щит. Хорошо проявили себя лидеры команды. Приятно удивил Доминик Мавра. На его счету 4 трехочковых, стопроцентный показатель, хотя ранее у него было всего 3 удачных попытки из 30. Результаты последних матчей команды:

04.11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

— 74 : 29.10.2023. «Автодор» — УНИКС — 72 : 82

— 72 : 25.10.2023. «Астана» — «Автодор» — 75 : 62

В прошлом сезоне оба матча на первом этапе чемпионата выиграл «Пари НН», но конкретно сейчас, учитывая проблемы нижегородцев, у «Автодора» есть все шансы, чтобы одержать вторую подряд гостевую победу. Букмекеры отдают преимущество хозяевам, коэффициент — 1,56, у гостей — 2,44. Тот случай, когда стоит ставить на андердога и подстраховаться форой.