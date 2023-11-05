МБА — «Астана», 5.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 5.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+3,5), ТБ 154,5

Одна из самых симпатичных команд Единой лиги ВТБ прошлого сезона на старте нынешнего стала испытывать серьезные проблемы. Две победы в семи матчах далеко не тот результат, к которому стремилась МБА. В любой другой ситуации можно было бы говорить о кризисе, но его нет. Во-первых, по многим статистическим показателям москвичи сейчас явно не на своем месте. Во-вторых, во многих их поединках все решали некоторые нюансы, которые складывались не в пользу подопечных Василия Карасева. Единственный статистический показатель, который точно нужно улучшить это количество фолов. В среднем команда совершает по 25,7 нарушений за матч, и это худший результат в лиге. Потенциально это большое количество штрафных у соперника. В первый день ноября МБА принимала на своей площадке ПАРМУ, которая тоже была загнана в угол и имела лишь две победы на своем счету. Хозяевам удался стартовый рывок и они выиграли первую четверть с преимуществом в пять очков. Но уже во второй четверти гости счет сравняли. Дальше пошла равная борьба и, как в некоторых других поединках МБА, все решилось на последних минутах матча и закончилось очередным поражением хозяев. К тому же на старте матча они потеряли из-за травм сразу двоих разыгрывающих. «Астана» вполне по силам москвичам и предстоящий матч нужно выигрывать.

Правда, о победе наверняка думают и баскетболисты казахстанской команды. В их адрес было направлено много комплиментов на старте чемпионата, но после оплеухи, полученной от УНИКСа, эти комплименты могут поутихнуть. «Астане» нужно доказывать, что разгромное поражение в Казани стало случайностью. Команда Олега Киселева показала очень противоречивый баскетбол, и тренер, судя по его пресс-конференции, был очень расстроен и даже зол. После удачного старта он ждал большего от своих игроков. На самом деле они провалили первую половину игры. Киселев смог настроить игроков на борьбу во время большого перерыва, и они даже совершили небольшой рывок со счетом 7 : 0, но дальше пошли неоправданные потери. За них наказывает и менее искушенная команда, чего уж говорить о чемпионе. Проблема «Астаны» четко проявляется в отсутствии длины скамейки. В матче с УНИКСом 59 очков из 65 набрали четыре баскетболиста, еще двое добавили шесть. Если не добавится вариативности, то казахстанцам в дальнейшем будет очень тяжело, особенно если появятся травмы. МБА сейчас представляется командой примерно равной «Астане», тем интереснее будет наблюдать за матчем.

Команды впервые встретились в прошлом году, и МБА вообще не испытала проблем. В гостях москвичи выиграли с преимуществом в 34 очка, набрав больше сотни. Дома счет был скромнее, но тоже разгромный — 81 : 59. Сейчас букмекеры вновь на стороне МБА, коэффициент на ее победу 1,54, успех «Астаны» оценивается коэффициентом 2,41.