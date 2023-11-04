«Самара» — «Автодор», 4.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 4.11.2023 в 16:00 по МСК.

Игра пройдет в Самаре, СКК «Дворец Спорта», трансляция.

«Самара» в этом сезоне явно не хочет довольствоваться вторыми ролями. Тренерский штаб и состав команды полностью поменялись и до начала сезона не было понятно, что ждет волжский коллектив. В прошлом сезоне самарцы стали пятой командой чемпионата по затраченным средствам на новичков, но в итоге пролетели мимо плей-офф. Сейчас задача хотя бы попасть в плей-инн. Старт получился не очень удачным. В первых трех поединках баскетболисты «Самары» проиграли дважды, но затем выдали победную серию из трех матчей. Уже в поединке против МБА волжане смотрелись очень интересно, затем был выезд в «Минск», где победа тоже ожидалась, но по-настоящему команда удивила в матче против УНИКСа. Самарцы набрали более ста очков и, главное, нанесли первое поражение в сезоне чемпиону. Специалисты гадали, хватит ли этого запала на домашний поединок против еще одного фаворита сезона «Локомотива-Кубани». С одной стороны, хватило, на протяжении всего поединка волжане далеко не отпускали своего соперника. С другой, результат на табло, и многочисленные попытки переломить ход матча к успеху не привели. «Самара» одна из лучших команд лиги по реализации трехочковых, но на этот раз выдала всего 21%. Есть в чем прибавлять.

«Автодор» оказался прижатым к стенке. Очень много шансов было растрачено на старте сезона. Теперь в активе команды всего одна победа при шести поражениях. В такой ситуации каждый последующий соперник сложный, и перевести дух не получится. Сложно было это сделать и в последнем матче против чемпиона страны УНИКСа, который приехал в Саратов после поражения в Самаре и допускать вторую подряд осечку не собирался. Однако было видно по настрою хозяев, что им отступать некуда. В середине первой четверти «Автодор» организовал рывок со счетом 9 : 0 и повел в счете. В первой половине матча отлично проявили себя легионеры саратовцев, которые набрали 26 из 34 очков команды. Вот только беда в том, что УНИКС первые две четверти выиграл с одинаковым счетом 20 : 17 и на любую активность «Автодора» отвечал своей удачной игрой. Саратовцы позволили сопернику в третьей четверти оторваться, а дальше все попытки догнать казанцев к успеху не привели. Тем не менее главный тренер Миленко Богичевич остался доволен игрой своей команды, отметив, что каждое подобное поражение становится для его баскетболистов уроком, из которого будут сделаны выводы. Специалист пообещал, что победы не за горами.

В прошлом сезоне команды встречались четырежды. Сначала играли на первом этапе, затем в группе Б. «Автодор» выиграл три матча, причем оба на втором этапе. Возможно это и предопределило то, что самарцы в результате остались за бортом плей-офф. Теперь «Самара» выступает явным фаворитом у букмекеров. На ее победу они предлагают коэффициент 1,12, а в «Автодор» практически не верят — коэффициент 5,10.

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