«Локомотив-Кубань» — «Пари НН», 4.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 4.11.2023 в 15:00 по МСК.

Игра пройдет в Краснодаре, МТЦ «Локомотив-Кубань», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+10,5), ТБ 159,5

Железнодорожников сильно лихорадило на старте чемпионата, и дело дошло до того, что после пяти поединков команда Александра Секулича имела в активе всего одну победу и оказалась в числе аутсайдеров. Проблемы были как субъективными, так и объективными. Сложно играть, когда у тебя выбывают несколько ведущих игроков. Но вернулись Захар Ведищев, Девон Акун-Перселл, и появилось больше вариативности в выборе состава. В итоге две победы подряд и впереди встреча с «Нижним Новгородом». Поворотной для «Локомотива-Кубани» стала победа на своей площадке над «Зенитом». В Самару краснодарцы ехали уже уверенными в себе. По окончательному исходу поединка не скажешь, что гости доминировали — всего плюс 7. Но эта цифра обманчива. Достаточно сказать, что за три минуты до конца матча кубанцы вели с преимуществом плюс 16. Баскетболистам «Самары» на финише удались несколько трехочковых попаданий, но в футболе это бы назвали голом престижа. Ведищев и Акун-Перселл на двоих набрали 31 очко. Незаметным героем стал защитник железнодорожников Владислав Емченко, который вторую игру подряд совершил три перехвата. Оба матча его команда выиграла.

«Нижний Новгород» на данном этапе полная противоположность «Локомотиву-Кубани». Если у краснодарцев вернулись в строй травмированные игроки, то у нижегородцев лазарет еще полон, и главному тренеру Зорану Лукичу приходится как в той песне подбирать состав — «слепила из того, что было». Практику получают молодые баскетболисты, но им пока еще явно рано тягаться по уровню с опытными мастерами. В итоге сейчас у «Пари НН» серия из трех поражений подряд, при том, что еще пару недель подряд волжане были в числе лидеров, имея три победы подряд. Из двух поражений два случились на своей площадке против аутсайдера прошлого сезона «Астаны» и новичка лиги «Уралмаша». В последнем поединке против уральцев нижегородцы сделали ставку на дальние попадания. В первой четверти они реализовали шесть трехочковых бросков, показав 50-процентный результат. Продолжили атаковать с дальней дистанции и дальше. Вот только противопоставить быстрым атакам гостей ничего не смогли. Андрей Воронцевич и Брайон Аллен вновь показали хороший результат, набрав по 21 очку каждый. Но без длинной скамейки играть «Нижнему Новгороду» сейчас очень сложно. Лукич на пресс-конференции признал, что у команды сейчас непростой период, и выйти из него будет очень трудно.

Соперники очень хорошо знакомы друг с другом по матчам прошлого сезона. На двух этапах регулярного чемпионата они встречались четырежды и во всех матчах побеждал «Пари НН», причем дважды в гостях. Зато в плей-офф «Локомотив-Кубань» не оставил шансов своему сопернику — три победы из трех. Учитывая все обстоятельства, букмекеры отдают преимущество хозяевам. Коэффициент на победу южан 1,10, выигрыш нижегородцев оценивается коэффициентом 5,80.

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