Михаил Булгаков
Автор

«Уралмаш» — ЦСКА, 3.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Уралмаш Уралмаш
Эмил Райкович
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
ДИВС ДИВС
ЦСКА ЦСКА
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 3.11.2023 в 17:15 по МСК.

Игра пройдет в Екатеринбурге, ДИВС, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+8,5), ТБ 161,5

«Уралмаш» выдал резвое начало, но затем команда несколько забуксовала. Однако теперь перед тем как принимать ЦСКА у екатеринбуржцев серия из двух побед, а в последних четырех матчах три выигрыша, причем поражение уральцы потерпели только от УНИКСа на выезде. За это время на своей площадке «Уралмаш» смог обыграть «Локомотив-Кубань», на выезде в уральском дерби в Перми нанести поражение местной ПАРМЕ и в гостях взять верх над «Нижним Новгородом». Многие специалисты отмечали недостатки в игре «Уралмаша», прежде всего слабую реализацию трехочковых и штрафных, но на четвертой неделе регулярного чемпионата этот показатель улучшился. У тренерского штаба были опасения по поводу игры команды в Нижнем Новгороде, но учитывая большое число травм у хозяев, на успех вполне можно было рассчитывать. В итоге матч превзошел все ожидания поклонников «Уралмаша». Гости выиграли каждую из всех четырех четвертей, баскетболистам раз за разом удавалось проводить быстрые атаки. В результате уральцы установили для себя рекорд результативности в чемпионате и впервые выиграли с двузначной разницей в счете. Но ЦСКА это еще более серьезный уровень, тем интереснее, что покажут игроки Милоша Павичевича в матче с фаворитом.

В случае с ЦСКА пока никаких сюрпризов и ничего удивительного. У команды семь побед в семи поединках и первое место по итогам первых четырех недель регулярного сезона. Причем судя по тому, что мы видим на площадке, чем дальше, тем игра команды Эмила Райковича выглядит более уверенной и слаженной. Наивно было думать, что «Астана», которую армейцы в последней игре принимали на своей площадке, создаст серьезные проблемы, учитывая историю взаимоотношений коллективов. Тем не менее казахстанская команда на старте чемпионата демонстрирует уверенную игру. Показала она ее и в первой четверти, которую гости выиграли с преимуществом в пять очков. Но дальше все встало на свои места. Разница в классе была заметна невооруженным глазом. Причем даже не разница в мастерстве отдельных игроков, а в командных взаимодействиях. В первой половине игры основная пятерка забросила 25 очков, а игроки, вышедшие со скамейки, 22 очка. В целом по игре запасные даже превзошли в результативности стартовую пятерку. При такой игре ЦСКА «Уралмашу» сложно будет что-то противопоставить гостям.

Баскетболисты «Уралмаша» из семи предыдущих матчах трижды успели сыграть с полуфиналистами минувшего плей-офф, впереди четвертый. Пока в активе у уральцев две победы и поражение от УНИКСа. В матче с армейцами болельщики надеются на сенсацию, а букмекеры нет. Коэффициент на победу хозяев 3,62, на победу гостей — 1,26.

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