Михаил Булгаков
Автор

УНИКС — «Астана» 2.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Адам Канкел
Олег Киселев
Исмаэль Бако
Маркос Найт
Джален Рейнольдс
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Баскет-холл Казань Баскет-холл Казань
Астана Астана
Ненад Димитриевич
УНИКС УНИКС
Карвел Андерсон
Ройс Хэмм
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 2.11.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Казани, Баскет-Холл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+19,5), ТБ 159,5

Чемпион неожиданно оступился в прошлом матче в Самаре, причем команда Велимира Перасовича позволила набрать своим соперникам более ста очков. Поэтому все ждали реабилитации УНИКСа в Саратове. Но сами хозяева тоже были прижаты к стенке, всего одна победа в шести матчах и тут уже не важно, кто в соперниках, хоть «Денвер Наггетс». Казанцев ждал тяжелый матч, таковым он и получился. В первой половине игры шла абсолютно равная борьба, хотя УНИКС смог уйти на большой перерыв ведя в счете. Решающей стала третья четверть, в которой казанцы смогли предпринять рывок и повести плюс 13. Из них десять очков оказались на счету Маркоса Найта и Исмаэля Бако. Однако решающий вклад в победу оказал центровой Джален Рейнолдс. Он набрал 27 очков и сделал 6 подборов. На счету Найта по итогам поединка 22 очка. MVP плей-офф 2023 года разыгрывающий Ненад Димитриевич сделал свою юбилейную трехсотую передачу в Единой лиге и для этого ему понадобилось всего два сезона. УНИКС этой победой заставил несколько утихнуть голоса критиков и вновь вышел на победные рельсы. Тем не менее главный тренер остался доволен только счетом, а в игре надо прибавлять.

У «Астаны» сейчас очень сложный отрезок. Сразу после визита в Москву, где пришлось играть с лидером чемпионата ЦСКА, казахстанцы отправляются в гости к чемпиону УНИКСу. На старте чемпионата главными сюрпризами, пожалуй, стало выступление новичков «Уралмаша» и «Руны», а также старт аутсайдера прошлого сезона «Астаны». Команда стартовала в регулярном сезоне позже всех и ехала в Москву, имея в активе две победы после двух матчей. В этой связи матч против армейцев должен был показать, готов ли коллектив Олега Киселева побороться за плей-офф. В первой четверти «Астана» чувствовала себя по-хозяйски. В команде есть Ройс Хэмм, а значит, любому сопернику нужно быть начеку. К первому перерыву астанинцы вели плюс пять. Однако несмотря на 13 очков и 6 подборов Хэмма к большому перерыву ЦСКА не только сравнял счет, но и вышел вперед. Дальше хозяев уже сложно было удержать. В результате никакого сюрприза. Хэмм, Адам Канкел и Карвел Андерсон на троих набрали 42 очка, но что толку, если остальные игроки добавили в копилку команды лишь 24 очка. В результате минус 30 по итогу матча и в Казани будет точно не легче.

В минувшем сезоне УНИКС в гостях выиграл у «Астаны» с преимуществом плюс 38 очков, а на своей площадке и вовсе плюс 53. На этот раз вряд ли преимущество хозяев будет таким огромных, все-таки казахстанцы довольно хорошо усилились. Сомнений в победе хозяев у букмекеров нет. На УНИКС предлагают коэффициент 1,01, успех «Астаны» оценивается коэффициентом 10,80.

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