МБА — ПАРМА 1.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 1.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москва, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+4,5), ТБ 153,5

МБА одна из самых симпатичных команд Единой лиги ВТБ. В прошлом году москвичи дебютировали в турнире и сразу смогли выйти в плей-офф. Общеизвестно, что второй сезон для дебютантов чаще всего складывается сложнее. Пока так получается и с МБА. Команда Василия Карасева стартовала с поражения от ЦСКА, затем выиграла у саратовского «Автодора», и эта победа оказалась единственной вплоть до встречи с «Руной». Три поражения подряд и болельщики стали опасаться за ассоциацию, тем более календарь не предполагал легких соперников. Если в футболе московские дерби дело давно привычное, то в баскетболе еще недавно дерби с натяжкой считались матчи ЦСКА с «Химками». Но подмосковной команды уже нет, в прошлом сезоне появилось дерби армейцев с МБА, а теперь возникло московское трио вместе «Руной». У «викингов» тоже дебют в лиге, и они стартовали очень бодро — в пяти матчах лишь одно поражение. Но МБА отступать было некуда, и команда начала активно, в первой четверти ее преимущество над земляками составляло плюс 16 очков. Но «Руна» постепенно сокращала разрыв, и на последний перерыв команды ушли при равном счете. В итоге на последней минуте МБА повела два очка, последняя атака оставалась за «викингами», но точный бросок у них не получился.

ПАРМА тоже участвовала в дерби и тоже в первом, только уральском. С приглашением в Единую лигу «Уралмаша» у нас появилось новое принципиальное противостояние. Об этом уже можно говорить с уверенностью по итогам первого матча. У ПАРМЫ ситуация на старте была чуть лучше, чем у МБА — две победы и три поражения. Причем пермяки начали с гостевой победы над «Локомотивом-Кубанью», но затем случилось три поражения подряд. Затем в гости к ПАРМЕ приехал несчастный «Минск», и победа подопечным Евгения Пашутина далась очень непросто. В матче с «Уралмашем» пермяки поначалу сделали ставку на дальние броски, но гости совершали быстрые прорывы и нивелировали преимущество хозяев. Весь матч проходил в очень плотной борьбе, и ни одна из команд не могла оторваться в счете. Провал в игре хозяев случился в конце третьей и начале четвертой четверти, когда они позволили оторваться екатеринбуржцам на 11 очков. Отрыв ликвидировать при таком сопротивлении оказалось делом сложным. ПАРМА находится в нижней части турнирной таблицы и имеет одинаковые показатели с МБА. Главный тренер Евгений Пашутин признает, что у его команды сейчас сложный период, но обещает сделать выводы.

Команды впервые встретились в минувшем сезоне на первом этапе, каждая выиграла на своей площадке, причем матч в Москве получился очень результативным — 102 : 87. На этот раз вряд ли команды смогут набрать столько очков на двоих. Каждой нужно выкарабкиваться из низов и обороне будет уделено большое внимание. Букмекеры отдают преимущество москвичам, коэффициент — 1,57, на победу гостей коэффициент 2,63.