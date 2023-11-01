Михаил Булгаков
Автор

МБА — ПАРМА 1.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Парма Парма
МБА МБА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Василий Карасев Василий Карасев
Баскет Холл Москва Баскет Холл Москва
Евгений Пашутин Евгений Пашутин
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 1.11.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москва, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+4,5), ТБ 153,5

МБА одна из самых симпатичных команд Единой лиги ВТБ. В прошлом году москвичи дебютировали в турнире и сразу смогли выйти в плей-офф. Общеизвестно, что второй сезон для дебютантов чаще всего складывается сложнее. Пока так получается и с МБА. Команда Василия Карасева стартовала с поражения от ЦСКА, затем выиграла у саратовского «Автодора», и эта победа оказалась единственной вплоть до встречи с «Руной». Три поражения подряд и болельщики стали опасаться за ассоциацию, тем более календарь не предполагал легких соперников. Если в футболе московские дерби дело давно привычное, то в баскетболе еще недавно дерби с натяжкой считались матчи ЦСКА с «Химками». Но подмосковной команды уже нет, в прошлом сезоне появилось дерби армейцев с МБА, а теперь возникло московское трио вместе «Руной». У «викингов» тоже дебют в лиге, и они стартовали очень бодро — в пяти матчах лишь одно поражение. Но МБА отступать было некуда, и команда начала активно, в первой четверти ее преимущество над земляками составляло плюс 16 очков. Но «Руна» постепенно сокращала разрыв, и на последний перерыв команды ушли при равном счете. В итоге на последней минуте МБА повела два очка, последняя атака оставалась за «викингами», но точный бросок у них не получился.

ПАРМА тоже участвовала в дерби и тоже в первом, только уральском. С приглашением в Единую лигу «Уралмаша» у нас появилось новое принципиальное противостояние. Об этом уже можно говорить с уверенностью по итогам первого матча. У ПАРМЫ ситуация на старте была чуть лучше, чем у МБА — две победы и три поражения. Причем пермяки начали с гостевой победы над «Локомотивом-Кубанью», но затем случилось три поражения подряд. Затем в гости к ПАРМЕ приехал несчастный «Минск», и победа подопечным Евгения Пашутина далась очень непросто. В матче с «Уралмашем» пермяки поначалу сделали ставку на дальние броски, но гости совершали быстрые прорывы и нивелировали преимущество хозяев. Весь матч проходил в очень плотной борьбе, и ни одна из команд не могла оторваться в счете. Провал в игре хозяев случился в конце третьей и начале четвертой четверти, когда они позволили оторваться екатеринбуржцам на 11 очков. Отрыв ликвидировать при таком сопротивлении оказалось делом сложным. ПАРМА находится в нижней части турнирной таблицы и имеет одинаковые показатели с МБА. Главный тренер Евгений Пашутин признает, что у его команды сейчас сложный период, но обещает сделать выводы.

Команды впервые встретились в минувшем сезоне на первом этапе, каждая выиграла на своей площадке, причем матч в Москве получился очень результативным — 102 : 87. На этот раз вряд ли команды смогут набрать столько очков на двоих. Каждой нужно выкарабкиваться из низов и обороне будет уделено большое внимание. Букмекеры отдают преимущество москвичам, коэффициент — 1,57, на победу гостей коэффициент 2,63.

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