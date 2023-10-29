«Автодор» — УНИКС 29.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 29.10.2023 в 16:00 по МСК.

Игра пройдет в Саратове, ДС Кристалл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+12,5), ТБ 162,5

Средний уровень команд в лиге в этом году стал явно выше. Возросла конкуренция, и в такой борьбе кто-то должен был стать аутсайдером. Вот только вряд ли кто-то ожидал, что им станет саратовский «Автодор». Команда в прошлом году по итогам первого этапа оказалась в группе Б, но там смогла завоевать одну из двух путевок в плей-офф. Саратовцы наверняка хотели бы повторить этот путь, но пока у них одна победа в шести матчах, и они лишь на одну строчку опережают главного аутсайдера «Минск». У болельщиков команды была надежда на победу в Астане, но там сейчас собрали тоже довольно крепкий коллектив. Резвое начало саратовцев нисколько не смутило хозяев, они сначала выровняли ситуацию, а потом и навязали свою борьбу. В итоге у «Автодора» по итогам первой половины было в активе всего 27 очков и минус девять отставания. Во второй половине матча ситуация стала только хуже. Баскетболисты «Автодора» раз за разом проигрывали борьбу на своем щите, в нападении тоже мало что получалось и в итоге случилось очередное поражение. У Рэйшона Хэммондса дабл-дабл, 19 очков и 11 подборов, но это слабое утешение для команды. Впереди игра с чемпионом, где можно будет продемонстрировать характер.

Вот уж кто удивил по итогам минувшей недели, так это казанский УНИКС. Казалось, что заочный спор команды с ЦСКА по поводу того, у кого позже ноль в графе «поражения» сменится на единичку может затянуться до их очного поединка в ноябре, но чемпион неожиданно уступил в Самаре. Понятно, что непобедимых команд не бывает, и рано или поздно оступаются даже чемпионы, но уж очень впечатляла игра УНИКСа на старте. Лишь «Локомотиву-Кубани» удалось проиграть с разницей в менее чем 20 очков, «Уралмаш», а тем более «Минск» были разгромлены. Продолжение должно было последовать в Самаре, но хозяева оказались против. Неожиданностью стал стартовый натиск волжан. Он совпал с тем, что совершенно не пошла игра у лидеров казанской команды. Чаще других совершал потери Ненад Димитриевич. Тем не менее игроки УНИКСа пришли в себя и даже вышли вперед по итогам первой половины матча. Хозяева все же поняли, что могут стать авторами сенсации и в дальнейшем отвечали атакой на атаку. Казанцы не могли ничего противопоставить противнику в игре под своим щитом. В итоге УНИКС стал первой командой чемпионата, позволившей сопернику набрать более 100 очков. В Саратове нужно показывать чемпионскую игру и побеждать, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

За десять лет в активе «Автодора» лишь одна победа над УНИКСом, которая случилась в Саратове сравнительно недавно в 2021 году. С тех пор шесть поражений подряд, из них два на своей площадке. Три из них случились в рамках плей-офф позапрошлого сезона. Победа нужна обеим командам, но гости после поражения в Самаре выйдут на площадку рвать и метать. Букмекеры предлагают на победу казанцев коэффициент 1,09, коэффициент на победу «Автодора» — 8,10.