ЦСКА — «Астана» 28.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 28.10.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Мегаспорт, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+14,5), ТБ 155,5

Московские армейцы продолжают оставаться единственной командой в чемпионате, которая не потерпела ни одного поражения. Календарь распорядился таким образом, что ЦСКА играет сразу два матча подряд с аутсайдерами минувшего сезона, зарубежными командами. Причем обе встречи москвичи проводят на своем паркете. Первым соперником стал белорусский «Минск». Исход этого поединка сомнений не вызывал, ранее в 26 матчах подряд побеждали красно-синие. Вопрос был только в том, с каким преимуществом ЦСКА сможет одолеть минчан. Учитывая, что в нескольких предыдущих поединках армейцы выигрывали с разницей плюс 30 или плюс 40, на этот раз болельщики ждали чего-то подобного. Получилось, но только отчасти. Команды установили рекорд чемпионата, набрав на двоих 196 очков. ЦСКА вновь смог набрать больше сотни и стал второй командой чемпионата после «Самары», кому удалось это сделать. Совсем легкой победу не назовешь, хотя в начале четвертой четверти у хозяев было плюс 24. ЦСКА вновь доказал, что является на данный момент сильнейшей командой в лиге. Сразу семь игроков смогли набрать десять и более очков. Но «Астана» представляется более сложным соперником.

Так получилось, что казахстанская команда пока провела меньше всех матчей в чемпионате, всего три, но одержала две победы. Такой результат является очень серьезной заявкой на попадание хотя бы в плей-инн. «Астана» и в первом матче на своей площадке показала себя сильным коллективом, хотя и уступила «Зениту». Но затем была вполне заслуженная победа в Нижнем Новгороде, хотя многие посчитали тот результат сенсацией. Наконец, в третьем поединке астанинцы принимали саратовский «Автодор». Хозяева отлично настроились на игру, цепко действовали в обороне и раз за разом переигрывали гостей на их щите. «Астана» оказалась победителем в каждой из четвертей и ни разу не позволила усомниться в своем превосходстве. Особенно можно выделить игру легионеров Девина Дэвиса и Ройса Хэмма. Второй, перейдя из «Зенита», вообще стал лидером команды. В итоге у него первый дабл-дабл в Единой лиге и личный рекорд по подборам — 13. С такой игрой астанинцы вполне могут дать бой и ЦСКА, и теперь за этим противостоянием следить будет вдвойне интересно.

Другое дело, что тут ситуация как с «Минском». Команды сыграли 26 матчей и неизменно выигрывали армейцы. В прошлом году в матчах с «Астаной» москвичи дважды преодолевали отметку в сто очков, а их преимущество составило в среднем 32,5 очка за игру. Однако, судя по старту сезона, астанинцы должны избежать разгрома. Коэффициент букмекеров на победу хозяев — 1,10, успех гостей оценивается коэффициентом 8,60.