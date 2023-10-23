МБА — «Руна» 23.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 23.10.2023 в 18:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+4,5), ТМ 156,5

Команды начинают четвертую неделю чемпионата и уже на основании стартового отрезка можно сделать определенные выводы. Каждый клуб провел селекционную работу в межсезонье, кто-то больше, кто-то меньше. В результате класс команд во многом выровнялся. Московская баскетбольная ассоциация возмутитель спокойствия прошлого сезона, у нее появилось довольно много поклонников, в том числе и потому, что коллектив играет без легионеров. В минувшем сезоне МБА вошла в шестерку лучших по итогам регулярки и стала единственной командой, которая свою четвертьфинальную серию проиграла не всухую. Но то был первый сезон, игра на эмоциях и кураже.

Второй сезон чаще всего складывается сложнее. Так оно пока и получается, на старте всего одна победа и четыре поражения. Можно сетовать на календарь, четыре из пяти поединков прошли в гостях, причем в соперниках были ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит», все они играли в полуфинале прошлого чемпионата. В любом случае теперь нужно подниматься со дна, тем более предстоит игра на своей площадке против новичка лиги.

Правда, новичок этот выступает сейчас в роли той же МБА прошлого сезона. У «Руны» получается очень многое, и результат прямо противоположный землякам — четыре победы и одно поражение. При этом четыре игры были сыграны дома и лишь одна состоялась на выезде. Да и самым сильным соперником «викингов» на сегодняшний день был только «Пари НН», в том поединке москвичи как раз и потерпели свое единственное поражение. Но все это не отменяет способность команды турецкого специалиста Эртурула Эрдогана выигрывать матчи, когда обстоятельства складываются против нее. Накануне предыдущего поединка с ПАРМОЙ сразу три игрока основного состава «викингов» оказались травмированы. Пришлось выходить на паркет без Кэмерона Янга, Джуэна Моргана и Николы Ивановича, перешедшего из «Црвены Звезды». Серб лидер команды по набранным очкам в среднем за матч. Остальные игроки смогли хорошо заменить лидеров. Лучше всех постарался Джеремайя Хилл, который набрал 23 очка. В середине четвертой четверти счет был равным, но в заключительные пять минут баскетболисты «Руны» превзошли пермяков, а заодно и сделали подарок тренеру на его 55-летие.

В предстоящем поединке многое будет зависеть от состояния лидеров «Руны», смогут они выйти на площадку или нет. У МБА, напротив, все здоровы, и отступать команде некуда. В случае поражения можно надолго застрять в аутсайдерах. Да и тренер МБА Василий Карасев наверняка сможет добавить мотивации своим подопечным. Букмекеры считают, что шансы хозяев на победу предпочтительнее, коэффициент — 1,71, на выигрыш «Руны» предлагается коэффициент 2,42.