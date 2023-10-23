Михаил Булгаков
Автор

МБА — «Руна» 23.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Василий Карасев Василий Карасев
МБА МБА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Руна Руна
Кэмерон Янг
Баскет Холл Москва Баскет Холл Москва
Джувэн Морган Джувэн Морган
Никола Иванович
Эртурул Эрдоган
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 23.10.2023 в 18:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+4,5), ТМ 156,5

Команды начинают четвертую неделю чемпионата и уже на основании стартового отрезка можно сделать определенные выводы. Каждый клуб провел селекционную работу в межсезонье, кто-то больше, кто-то меньше. В результате класс команд во многом выровнялся. Московская баскетбольная ассоциация возмутитель спокойствия прошлого сезона, у нее появилось довольно много поклонников, в том числе и потому, что коллектив играет без легионеров. В минувшем сезоне МБА вошла в шестерку лучших по итогам регулярки и стала единственной командой, которая свою четвертьфинальную серию проиграла не всухую. Но то был первый сезон, игра на эмоциях и кураже.

Второй сезон чаще всего складывается сложнее. Так оно пока и получается, на старте всего одна победа и четыре поражения. Можно сетовать на календарь, четыре из пяти поединков прошли в гостях, причем в соперниках были ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит», все они играли в полуфинале прошлого чемпионата. В любом случае теперь нужно подниматься со дна, тем более предстоит игра на своей площадке против новичка лиги.

Правда, новичок этот выступает сейчас в роли той же МБА прошлого сезона. У «Руны» получается очень многое, и результат прямо противоположный землякам — четыре победы и одно поражение. При этом четыре игры были сыграны дома и лишь одна состоялась на выезде. Да и самым сильным соперником «викингов» на сегодняшний день был только «Пари НН», в том поединке москвичи как раз и потерпели свое единственное поражение. Но все это не отменяет способность команды турецкого специалиста Эртурула Эрдогана выигрывать матчи, когда обстоятельства складываются против нее. Накануне предыдущего поединка с ПАРМОЙ сразу три игрока основного состава «викингов» оказались травмированы. Пришлось выходить на паркет без Кэмерона Янга, Джуэна Моргана и Николы Ивановича, перешедшего из «Црвены Звезды». Серб лидер команды по набранным очкам в среднем за матч. Остальные игроки смогли хорошо заменить лидеров. Лучше всех постарался Джеремайя Хилл, который набрал 23 очка. В середине четвертой четверти счет был равным, но в заключительные пять минут баскетболисты «Руны» превзошли пермяков, а заодно и сделали подарок тренеру на его 55-летие.

В предстоящем поединке многое будет зависеть от состояния лидеров «Руны», смогут они выйти на площадку или нет. У МБА, напротив, все здоровы, и отступать команде некуда. В случае поражения можно надолго застрять в аутсайдерах. Да и тренер МБА Василий Карасев наверняка сможет добавить мотивации своим подопечным. Букмекеры считают, что шансы хозяев на победу предпочтительнее, коэффициент — 1,71, на выигрыш «Руны» предлагается коэффициент 2,42.

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