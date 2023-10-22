Михаил Булгаков
Автор

«Самара» — УНИКС 22.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Александр Разумов
Велимир Перасович
Ненад Димитриевич
Михаил Кулагин Михаил Кулагин
Самара Самара
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
УНИКС УНИКС
Дворец спорта Самара Дворец спорта Самара
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 22.10.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Самаре, СКК «Дворец Спорта», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+11,5), ТБ 160,5

В минувшем сезоне «Самаре» всего двух побед не хватило на втором этапе, чтобы попасть в плей-офф, и теперь команда полна решимости побороться хотя бы за выход в плей-инн. На первом этапе в сезоне 2022-2023 у волжан было девять побед в 22 матчах, сейчас после пяти сыгранных поединков эта норма выполнена на треть. Самарцы уступили только «Зениту» на своей площадке и «Руне» в гостях, с которой сейчас приходится всем сложно. На старте удалось разгромить «Енисей» и одолеть в гостях московскую МБА. В минувший четверг волжане гостили в Минске, а значит, смело могли себе записывать в актив очередную победу. Разумеется, до начала матча шансы у всех 50 на 50, но преимущество «Самары» по ходу игры было слишком очевидным. Теперь предстоит своеобразный контрастный душ. После выезда к аутсайдеру принимать на своем паркете чемпиона. Но где, как не в матче с УНИКСом заявлять о своих претензиях. В межсезонье «Самара» полностью обновилась. Помимо нового главного тренера пришли двенадцать игроков, причем двое из них Михаил Кулагин и Александр Разумов из Казани. Но на главных ролях другие баскетболисты, в частности Джастин Роберсон, у которого 12,4 очков в среднем за матч.

УНИКС не форсировал события в межсезонье. Пока некоторые команды бились за Суперкубок Единой лиги ВТБ, казанцы решили проверить игровые связи. В турнире они заняли лишь седьмое место, но зато ударно стартовали в чемпионате, разгромив на своей площадке «Локомотив-Кубань». Дальше был вынужденный перерыв, когда сразу несколько игроков команды подхватили коронавирус, но сразу после него был установлен рекорд в Минске. Никогда еще УНИКС в гостях в Единой лиге не выигрывал с преимуществом в 48 очков. В третьем по счету матче казанцы принимали новичка лиги «Уралмаш». Команда из Екатеринбурга тоже стартовала довольно неплохо и имела в активе две победы при двух поражениях. Но УНИКС соперника практически не заметил, с каким-то сопротивлением команда Велиимра Перасовича встретилась только в первой четверти, но уже к концу ее счет был 28 : 17 в пользу хозяев. В итоге случился третий подряд разгром, на этот раз чуть скромнее чем в Минске, «всего» плюс 27. Простая статистика казанцев после трех игр: разница очков — плюс 93, в каждом матче набрано более 90 очков. Против «Уралмаша» феерил Ненад Димитриевич, на его счету 12 очков, 14 передач и 5 перехватов. Будет ли в Самаре очередной разгром?

В прошлом сезоне «Самара» в обоих поединках оказывала достойное сопротивление УНИКСу. Дома команда проиграла с разницей в двенадцать очков. Но тогда это была совершенно другая команда с другим главным тренером. Будем надеяться, что легкой прогулки для гостей не будет. Букмекеры отдают им солидное преимущество, коэффициент — 1,25, успех хозяев оценивается коэффициентом 4,43.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий