«Самара» — УНИКС 22.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 22.10.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Самаре, СКК «Дворец Спорта», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+11,5), ТБ 160,5

В минувшем сезоне «Самаре» всего двух побед не хватило на втором этапе, чтобы попасть в плей-офф, и теперь команда полна решимости побороться хотя бы за выход в плей-инн. На первом этапе в сезоне 2022-2023 у волжан было девять побед в 22 матчах, сейчас после пяти сыгранных поединков эта норма выполнена на треть. Самарцы уступили только «Зениту» на своей площадке и «Руне» в гостях, с которой сейчас приходится всем сложно. На старте удалось разгромить «Енисей» и одолеть в гостях московскую МБА. В минувший четверг волжане гостили в Минске, а значит, смело могли себе записывать в актив очередную победу. Разумеется, до начала матча шансы у всех 50 на 50, но преимущество «Самары» по ходу игры было слишком очевидным. Теперь предстоит своеобразный контрастный душ. После выезда к аутсайдеру принимать на своем паркете чемпиона. Но где, как не в матче с УНИКСом заявлять о своих претензиях. В межсезонье «Самара» полностью обновилась. Помимо нового главного тренера пришли двенадцать игроков, причем двое из них Михаил Кулагин и Александр Разумов из Казани. Но на главных ролях другие баскетболисты, в частности Джастин Роберсон, у которого 12,4 очков в среднем за матч.

УНИКС не форсировал события в межсезонье. Пока некоторые команды бились за Суперкубок Единой лиги ВТБ, казанцы решили проверить игровые связи. В турнире они заняли лишь седьмое место, но зато ударно стартовали в чемпионате, разгромив на своей площадке «Локомотив-Кубань». Дальше был вынужденный перерыв, когда сразу несколько игроков команды подхватили коронавирус, но сразу после него был установлен рекорд в Минске. Никогда еще УНИКС в гостях в Единой лиге не выигрывал с преимуществом в 48 очков. В третьем по счету матче казанцы принимали новичка лиги «Уралмаш». Команда из Екатеринбурга тоже стартовала довольно неплохо и имела в активе две победы при двух поражениях. Но УНИКС соперника практически не заметил, с каким-то сопротивлением команда Велиимра Перасовича встретилась только в первой четверти, но уже к концу ее счет был 28 : 17 в пользу хозяев. В итоге случился третий подряд разгром, на этот раз чуть скромнее чем в Минске, «всего» плюс 27. Простая статистика казанцев после трех игр: разница очков — плюс 93, в каждом матче набрано более 90 очков. Против «Уралмаша» феерил Ненад Димитриевич, на его счету 12 очков, 14 передач и 5 перехватов. Будет ли в Самаре очередной разгром?

В прошлом сезоне «Самара» в обоих поединках оказывала достойное сопротивление УНИКСу. Дома команда проиграла с разницей в двенадцать очков. Но тогда это была совершенно другая команда с другим главным тренером. Будем надеяться, что легкой прогулки для гостей не будет. Букмекеры отдают им солидное преимущество, коэффициент — 1,25, успех хозяев оценивается коэффициентом 4,43.