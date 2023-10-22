ПАРМА — «Минск» 22.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 22.10.2023 в 15:00 по МСК.

Игра пройдет в Перми, УДС «Молот», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+20,5), ТБ 150,5

Пермская команда очень хорошо показала себя в стартовом матче сезона, когда выиграла в гостях а овертайме у «Локомотива-Кубани». Но на этом успехи завершились. Дальше случились три поражения подряд, причем каждое по-своему объяснимо. Проигрыш в гостях от ЦСКА можно вынести за скобки, совладать с армейцами под силу лишь немногим коллективам. Игра дома против «Нижнего Новгорода» тоже не удалась, но волжане на старте турнира были на хорошем ходу. Последний на сегодняшний день матч пермяки играли вновь в Москве против «Руны». «Викинги» одни из лидеров чемпионата, но в составе у них отсутствовали сразу три игрока первой пятерки, и этим можно было воспользоваться. Но не получилось. ПАРМА сразу отдала инициативу хозяевам, провалила вторую четверть, а потом устроила героическую погоню, смогла сравнять счет, но на концовку не хватило сил. Несмотря на три поражения в четырех матчах уральцы производят неплохое впечатление. Многое зависит от тренерского штаба. Как сказал Евгений Пашутин, пока его команда сама себе соперник. Теперь нужно исправлять ситуацию, тем более в гости едет «Минск».

Пока белорусская команда поставщик очков. Все коллективы Единой лиги ВТБ проводили селекцию в межсезонье, так или иначе усилились. Откровенно слабых команд практически нет, подтянулась казахстанская «Астана», но в Минске все по-прежнему. Четыре поражения в четырех играх. «Минск» единственная команда чемпионата, у которой ноль в графе «победы». Из четырех поединков три команда проводила в родных стенах. Если «Пари НН», а тем более УНИКС, это уровень заоблачный, поэтому и получились сначала минус 29, а затем минус 48, то в минувший четверг в столицу Беларуси приехала «Самара». Волжане крепкий середняк и в матче против них минчанам нужно было демонстрировать все свои возможности. Однако на четвертой минуте счет был 16 : 2 в пользу волжан. До перерыва хозяева смогли чуть сократить отставание, но «Самара» выдала очередной спурт в третьей четверти, и на последний перерыв команды ушли при плюс 19 в пользу гостей. Игра была сделана. Если и хотелось бы найти хоть какую-то толику оптимизма, связанную с игрой «Минска», то это только поддержка болельщиков команды. Главный тренер Ростислав Вергун открыто признает, что его игроки не соответствуют уровню лиги, а значит в Пермь команда едет за очередным поражением.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, и лучшую свою игру, по крайней мере по счету, «Минск» показал на втором этапе в Перми, когда разница составила минус 15. Вопрос накануне матча только в том, смогут ли гости ее улучшить. Не все букмекеры предлагают коэффициенты на победу одной из команд в этом матче, считая, что тут все очевидно, поэтому нужно рассматривать тотал и фору.