«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» 22.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 22.10.2023 в 13:00 по МСК.

Игра пройдет в Красноярске, Арена Север, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (+2,5), ТБ 153,5

«Енисей» потерпел два поражения на старте чемпионата, а затем смог одержать три победы, причем в последних двух матчах команда демонстрировала действительно сибирский характер. С «Автодором» и «Локомотивом-Кубанью» все решали броски на последних секундах. Еще одно подтверждение непредсказуемости результатов нынешнего сезона. «Енисей» с 2019 года не мог выиграть у краснодарцев, и все специалисты склонялись к тому, что хозяев ждет очередное поражение, но сибиряки провели великолепную первую четверть и сразу заявили о серьезности намерений. Правда, впоследствии свое преимущество они растеряли и даже позволили железнодорожникам выйти вперед в третьей четверти, зато потом была удачная концовка. В очередной раз следует отметить игру канадского защитника Ксавьера Рэтана-Мэйса, соперники с ним изначально попытались сыграть жестко, но его это только раззадорило. В результате на его счету 25 очков. Автором победного броска стал Джеремайя Мартин, а у Микаэла Хопкинса дабл-дабл. Как видно, новички пришлись ко двору. Второй матч подряд у «Енисея» отличный процент трехочковых — 12 удачных попыток из 24. С таким настроем красноярцам по силам одолеть и одного из лидеров «Пари НН».

До минувшего четверга «Пари Нижний Новгород» оставался единственной командой в лиге, которая пока не провела ни одного матча на домашнем паркете. Тем большего уважения вызывал ее результат — три победы в трех матчах. На первый взгляд можно сказать, что соперники волжан были ниже уровнем, но в этом сезоне практически все команды подравнялись. Наконец, матч на родной арене, и в гостях у «Пари НН» в пятницу была «Астана», прямо скажем, команда далеко не самая сильная в лиге. Нижегородцы вполне могли рассчитывать на победу и продолжение беспроигрышной серии, но случилась мини-сенсация. То ли сказался недонастрой «Пари НН» на игру, то ли помешали травмы ведущих игроков, на которые сетовал на послематчевой пресс-конференции главный тренер Зоран Лукич, тем не менее хозяева потерпели первое поражение в сезоне. Без Дмитрия Хвостова, который по прогнозам выбыл на два месяца и Ивана Стребкова, который почувствовал недомогание на разминке у «Пари НН» остался только один разыгрывающий Гленн Коузи. Где тонко, там и рвется. В действиях волжан исчезла вариативность, чем и воспользовалась казахстанская команда. В Красноярске придется еще сложнее.

В прошлом сезоне «Енисей» и «Пари НН» в Красноярске смогли выявить победителя лишь в овертайме. Победили тогда гости, а затем в Нижнем Новгороде сибиряки не смогли взять реванш. Сейчас предоставляется очередная возможность, тем более «Енисей» в последних матчах показывает отличный баскетбол. Букмекеры отдают преимущество гостям. На их победу предлагается коэффициент 2,09, успех красноярцев оценивается коэффициентом 1,88.