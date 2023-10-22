«Локомотив-Кубань» — «Зенит» 22.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 22.10.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Краснодаре, СК «Баскет-Холл», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+2,5), ТБ 159,5

В новом сезоне Единой лиги ВТБ было уже много сюрпризов и неожиданных результатов, но одним из главных стал слабый старт финалиста плей-офф прошлого сезона «Локомотива-Кубани». После пяти матчей у команды четыре поражения и место в конце турнирной таблицы рядом с «Минском» и «Астаной». Уже на старте турнира болельщиков могло насторожить разгромное поражение от УНИКСа. Но казанская команда чемпион, и этот результат можно было объяснить. Однако затем в первом домашнем матче в овертайме краснодарцы уступили ПАРМЕ. Тоже можно было списать на сложную концовку, шансы 50 на 50 и т.п., тем более следом была уверенная победа над МБА. Последовал очередной выезд, который совершенно не удался. Сначала поражение от новичка лиги «Уралмаша», а в минувшую среду был проигран матч в Красноярске и вновь в концовке. Главный тренер команды Александр Секулич пока ведет себя спокойно, но в регулярном чемпионате прошлого сезона «Локомотив-Кубань» проиграл 15 раз, не прошло и месяца с начала нового первенства, а эта «норма» почти выполнена на треть. Причем соперники у краснодарцев были не самые искушенные, а теперь принимать «Зенит».

Команда из Санкт-Петербурга тоже лидер минувшего сезона, но у нее тоже были на старте чемпионата определенные проблемы. Началось все с неожиданного поражения на своей площадке от «Уралмаша», затем была выездная победа над крепкой «Самарой». Второй домашний поединок тоже оказался проигран. Правда, на этот раз в Санкт-Петербурге гостил ЦСКА, который пока никто из соперников остановить не может. Не получилось и у «Зенита». Зато дальше было две победы подряд и первая долгожданная перед своими болельщиками над московской МБА. Причем хозяева с первых минут поединка заявили о своих намерениях, создали комфортный отрыв и не позволяли подобраться сопернику на расстояние ближе чем девять очков. В итоге уверенная победа «Зенита». Но главное, что начинают ловить свой игровой ритм лидеры команды. Трент Фрейзер набрал 34 очка за 24 минуты, отлично проявляет себя новичок команды защитник Кайл Курич, он уже в среднем набирает почти по 15 очков в среднем в каждом матче. Винс Хартер один из лучших игроков лиги по подборам, на его счету в среднем семь за игру. Главный тренер Хавьер Паскуаль также считает, что команда с каждым матчем играет все лучше.

Безусловно, нас ждет центральный поединок всего игрового дня, если не всей недели. Для обеих команд старт сезона выдался не самым лучшим, у хозяев он получился чуть ли не провальным, и ошибаться больше нельзя. В то же время «Зенит» с каждым матчем показывает все лучший результат, и это подтверждают коэффициенты букмекеров. На победу гостей они предлагают коэффициент 1,66, успех хозяев оценивается коэффициентом 2,57.