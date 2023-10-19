«Пари Нижний Новгород» — «Астана» 19.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 19.10.2023 в 20:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+11,5), ТМ 154,5

«Пари НН» в полной мере можно поздравить с удачным стартом. Да, пришлось отложить матч с УНИКСом, но там теперь неизвестно, кто мог бы выиграть. Все три свои победы волжане одержали на выезде, так что матч с «Астаной» будет первым домашним в сезоне, и есть возможность закрепить успех. Во всех матчах нижегородцы выигрывали довольно уверенно, даже в последнем с «Руной», которая неожиданно вырвалась в число лидеров чемпионата. С москвичами, правда, получилась довольно упорная концовка. Но там решающее слово сказал защитник Брайон Аллен, совершивший результативный проход под кольцо «викингов». Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич стремится в каждом матче максимально задействовать скамейку. Вот и на этот раз на паркет выходили 11 из 12 игроков команды, и десять из них принесли очки в копилку. В «Нижнем Новгороде» играют всего три легионера, но роль у них определяющая. Учитывая, что в составе есть опытнейшие россияне Андрей Воронцевич и Дмитрий Хвостов, команда может пройти дальше первого раунда плей-офф, но сейчас предстоит матч с «Астаной».

Каждый год от казахстанской команды болельщики ждут хотя бы намека на борьбу за выход в плей-офф. На этот раз состав «Астаны» пополнился довольно опытными Карвелом Андерсоном из итальянской «Вероны» и Ройсом Хэммом-младшим, который перешел из «Зенита». Команда стала сильнее, но вот насколько? Сможет ли коллектив Олега Киселева выдать нечто большее, чем всего пять побед по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, пока большой вопрос. «Астане» пришлось стартовать в лиге позже всех в домашнем матче против «Зенита». Судя по коэффициентам букмекеров, хозяевам пророчили разгром, но на самом деле они выглядели вполне достойно. Понятно, что гости сильнее и опытнее. Они по ходу игры дважды создавали отрыв, но оба раза казахстанская команда уверенно его сокращала. «Астаны» не хватило на концовку, но баскетбол в исполнении ее игроков вызвал у болельщиков волну оптимизма. Отлично проявил себя Ройс Хэмм, у него 20 очков и семь подборов, а разыгрывающий Маркелл Джонсон оформил дабл-дабл.

«Астану» пока по инерции продолжают представлять как команду, у которой нужно без проблем брать очки. Но если так будут думать нижегородцы, то могут сильно разочароваться. Вряд ли Зоран Лукич даст своим подопечным расслабиться, поэтому будем ждать победы «Пари НН». Букмекеры отдают преимущество хозяева. Их победа оценивается коэффициентом 1,14, ставка на гостей — 5,48.