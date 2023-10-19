«Минск» — «Самара» 19.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 19.10.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Минске, Фалкон Клуб, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+13,5), ТБ 154,5

После первых трех матчей белорусской команды складывается ощущение, что минчанам интереснее играть на выезде, чем в родных стенах. В самом первом поединке получили минус 29 от «Пари НН» и вот накануне в понедельник установили антирекорд сезона, принимая казанский УНИКС, — минус 48. Многие специалисты отмечают, что в этом сезоне лига стала более конкурентной, и проходных матчей практически не осталось. Все это так, но картину пока портит «Минск». Причем белорусская команда между двумя домашними матчами съездила в Красноярск и оказала упорное сопротивление местному «Енисею». Казалось, что матч с нижегородцами был просто недоразумением, команда не настроилась как следует. Да и первая четверть в поединке с УНИКСом подтвердила эти выводы. Минчане поначалу даже лидировали, первую четверть и вовсе выиграли со счетом 20 : 18. Но зато следующие три отрезка закончились со счетом 79 : 29 в пользу гостей. Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после игры заявил, что ему стыдно перед болельщиками, а тут еще в гости едет «Самара», которая сейчас играет на кураже.

После двух стартовых домашних поединков, где «Самара» выиграла у «Енисея» и проиграла «Зениту», началась трехматчевая выездная серия волжан. Сначала были две игры в Москве и теперь выезд в Минск. Подопечные Дражена Анзуловича уступили «Руне», а вот в поединке против МБА показали качественный атакующий баскетбол. Теперь можно закрепить этот успех в столице Беларуси, поскольку далее у «Самары» сложный календарь. Сначала играть на своей площадке с УНИКСом, а затем с «Локомотивом-Кубанью». Пока матч с МБА можно назвать для команды лучшим в сезоне. С первых минут «Самара» начала доминировать на площадке и создала комфортный отрыв. Москвичи попытались его ликвидировать и даже приблизились в счете, но заключительную четверть самарцы провели образцово и выиграли ее со счетом 20 : 9. Проблемы у коллектива есть, но стоит напомнить, что в межсезонье команда практически полностью поменяла состав. Какое-то время должно уйти на адаптацию. В Минск волжане точно едут за победой.

В прошлом сезоне клубы сыграли между собой четыре игры, и во всех «Самара» была сильнее. Однако в последнем матче в Минске пришлось играть овертайм. Если минчане продолжат так играть у себя дома как в двух предыдущих матчах, то ни о каком овертайме речи быть не может. Букмекеры считают, что у хозяев мало шансов и предлагают коэффициент — 9,30, на победу «Самары» коэффициент — 1,01.