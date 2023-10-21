Михаил Булгаков
Автор

«Автодор» — ЦСКА 21.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

ЦСКА ЦСКА
ДС Кристалл ДС Кристалл
Миленко Богичевич
Автодор Автодор
Рэйшон Хэммондс
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Баскетбол Баскетбол

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+11,5), ТБ 154,5

Дата игры: 21.10.2023 в 16:00 по МСК.

Игра пройдет в Саратове, ДС Кристалл, трансляция.

«Автодор» со старта чемпионата провел уже четыре игры, две из них на домашнем паркете, и оба матча получились неудачными. Сначала команда уступила московской МБА, а в предыдущем поединке неожиданно «Енисею». В результате лишь одна победа на старте в гостях над «Уралмашем», и на этой неделе есть риск продлить неудачную серию в родных стенах. Главный тренер саратовцев Миленко Богичевич, несмотря на последнее поражение, остался в целом доволен проявленным игроками характером и посетовал только на то, что слишком много потерь было совершено в первой половине матча. «Автодор» уступил с минимальным счетом 88 : 89, но при этом на счету разыгрывающего Кайла Виньялеса оказалось 35 очков, а центровой Рэйшон Хэммондс набрал 25 очков. Получается все остальные игроки общими усилиями насобирали 28 очков. Очевидно, что нужно прибавлять и другим саратовским баскетболистам. По общей статистике после первых четырех матчей Виньялес и Хэммондс также ведут с большим отрывом в результативности.

ЦСКА пока особых проблем не испытывает. Стопроцентный результат после первых четырех матчей, другого от одного из лидеров российского баскетбола никто и не ожидал. Задача на сезон, как всегда, выиграть лигу, тем более два последних сезона сделать это не получалось. В регулярном чемпионате армейцам нет равных, но в решающих раундах плей-офф команда начинает буксовать. До плей-офф еще далеко, а пока в предыдущей игре болельщиков армейской команды заставили поволноваться баскетболисты ПАРМЫ, которые в гостях на равных сражались с красно-синими. Но с каким бы сопротивлением не сталкивались армейцы, сказывается опыт и мастерство игроков. Если просто посмотреть на итоговый счет всех предыдущих матчей ЦСКА, то самое большое преимущество было над «Енисеем» — плюс девять. Но при этом в каждом матче видно, что стоит армейцам включится на полную мощь, соперники начинают отставать. Впрочем, хотелось бы увидеть москвичей в матчах против более серьезных раздражителей. «Автодор» к таковым не относится.

В пяти из шести последних матчей баскетболисты ЦСКА громили саратовцев, набирая более ста очков за игру. Три из них состоялось в минувшем сезоне в 1/4 финала. Лишь в последнем поединке на своей площадке саратовцы дали бой армейцам, матч закончился со счетом 67 : 76, но утешение это слабое. Коэффициент на победу гостей — 1,11, в «Автодор» букмекеры верят гораздо меньше — 6,30.

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